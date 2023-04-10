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Realme 11 Pro Plus, Mayıs’ta Görücüye Çıkalım!

Realme 11 Pro Plus'ın FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inçlik uzun bir AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Telefonda 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar büyük bir yerleşik depolama ile tamamlanmış bir MediaTek Dimensity 1080 işlemci tarafından çalıştırılabilir.

Ayşen Sıla

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Realme 10 serisinin lansmanından bu yana sadece aylar geçmesine rağmen Çinli şirket, bir sonraki numara serisini piyasaya sürmeye hazır görünüyor. Realme 11 Serisi, son zamanlarda çeşitli sertifika sitelerinde dolaşıyor ve teknik özelliklerinin çoğu zaten çıktı. Resmi bir duyuru için beklerken, Realme 11 Pro Plus şimdi IMEI veritabanında göründü ve yakında piyasaya sürüleceğini ima etti.

IMEI veri tabanında RMX3741 model numarasına sahip bir Realme akıllı telefon tespit edildi. Önceki raporlara göre bu, markanın premium orta sınıf akıllı telefonu olarak Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen Realme 11 Pro Plus. Telefonun IMEI listesi, model numarası dışında herhangi bir ayrıntı sunmadı, ancak yakın tarihli bir TENNA listesi, özelliklerinin çoğunu ortaya çıkardı.

TENAA sertifikası, Realme 11 Pro Plus’ın FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inçlik uzun bir AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Telefonda 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar büyük bir yerleşik depolama ile tamamlanmış bir MediaTek Dimensity 1080 işlemci tarafından çalıştırılabilir.

Arkada 200MP üçlü kamera kurulumuna ve 16MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. 5.000 mAh bataryadan güç alan cihaz, büyük ihtimalle 100W hızlı şarjı destekleyecek. Realme 11 Pro Plus’a muhtemelen Realme 11 Pro ve muhtemelen bir Realme 11 katılacak. Realme’nin yakında yeni Realme 11 serisinin lansman tarihini duyurmasını bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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