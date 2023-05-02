Realme 11 Pro Plus’ın Canlı Görüntüleri Sızdı!

Realme‘nin en yeni Realme 11 serisi akıllı telefonlar, 10 Mayıs 2023‘te piyasaya çıkacak. Ancak duyurulmadan önce yeni bir kaynak, serinin en son modeli olan Realme 11 Pro Plus’ın canlı bir görüntüsünü ortaya çıkardı.

Sızan resme baktığımızda, yeni akıllı telefonun yuvarlatılmış köşelere ve ön tarafta ortaya hizalanmış bir zımba deliğine sahip olacağını görüyoruz. Bu arada, arkada büyük bir dairesel kamera kısmı yer alacak. Tasarım, cihazın şimdiye kadar gördüğümüz her görüntüsüyle uyumlu.

Daha önce tanıtım görsellerinde Realme 11 Pro Plus‘ı görmüştük. Ayrıca, arka kısım, metalik bir altın halka ile çevrelenmiş dairesel modül ile suni deri kısma sahip gibi görünüyor. Bu altın rengi kısım, arka panelin ortasında dikey olarak uzanan altın ve gümüş tonlarında bir kısım ile de tamamlanıyor.

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, yeni serinin en üst modeli, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip uzun 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ön tarafta 32 megapiksel özçekim kamerası varken arka tarafta 200 megapiksel üçlü kamera kurulumu bulunuyor.