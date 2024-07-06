Ana Sayfa » Akıllı Telefon Realme 13 Pro Plus Özellikleri Belli Oldu: 16 GB RAM ile Geliyor Akıllı Telefon Realme 13 Pro Plus Özellikleri Belli Oldu: 16 GB RAM ile Geliyor Emine Emre 3 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Realme yeni telefonu ile pazara çıkacak. Bu kapsamda Realme 13 Pro+ yakında tanıtılacak. Cihazın önce Çin pazarına akabinde ise küresel pazara çıkacağı söyleniyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da sızıntılarla Realme 13 Pro Plus özellikleri belli oldu. Cihaz 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunacak. İşte ayrıntılar.

Realme 13 Pro Plus Özellikleri Belli Oldu: 16 GB RAM ile Geliyor

Shenzhen merkezli olarak 2018 yılında Oppo’nun alt markası olarak kurulan Realme, kısa zaman içerisinde akıllı telefon pazarında güçlü bir yere sahip oldu. Ana üretim alanı akıllı telefon olan Realme; akıllı saat, akıllı kulaklık ve benzeri gibi son dönemin popüler teknolojik cihazlarını da üretmekte. Her segmente özel telefonlar üreten markanın yeni ürünü, orta segment telefonlar arasında yer alacak olan Realme 13 Pro+ olarak karşımıza çıkıyor.

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Realme 13 Pro+ henüz resmi olarak lanse edilmedi ancak gelen sızıntılarla bazı özellikleri belli oldu. Bu kapsamda cihazın en önemli niteliklerinden RAM ve depolama alanları da ortaya çıktı. Realme 13 Pro+ 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunacak. Bunun yanı sıra cihazın işlemci kısmında ise Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti görülmekte.

TENAA tarafından sertifikalanan cihaz, şirketin sunucularında görüldü ve bu sayede birtakım nitelikleri belli oldu. Daha evvel ortaya çıkan özelliklerinde cihazın Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile geleceği söyleniyordu ancak sunucuda görüldüğü üzere telefon Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile gelecek. Söz konusu çip seti 4 adet 2.4GHz Cortex A78 çekirdeği ve 4 adet de 1.95GHz Cortex A55 çekirdeğinden oluşmakta.

Realme 13 Pro+ Hyperimage+ Teknolojisi ile Gelecek

Realme 13 Pro+ ekran özelliklerine baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde ve 1080 × 2412 piksel çözünürlüklü OLED panel barındırdığı görülmekte. Kamera tarafına baktığımızda ise arka kamera kurulumunda ise 50 MP çözünürlüklü Sony LYT-701 ana kameranın yanı sıra yine 50 MP çözünürlüğe sahip 3x zoom özelliği bulunan Sony LYT-600 optik kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı sensör yer almakta.

RAM kısmında 6 GB, 8 GB, 12 ve 16 GB’lık seçeneklerle gelen Realme orta seviye telefonu 13 Pro Plus depolama alanı kısmında ise 128 GB, 512 GB ve 1 TB’lık opsiyonlarla kullanıcıya sunulacak. Bunların yanı sıra cihazda Hyperimage+ teknolojisinin kullanıldığı da söylenmekte. Bu görüntü sayesinde cihaz puslu görüntüleri netleştirme özelliğine sahip olacak.

Realme 13 Pro+ Fiyatı Ne Kadar?

Realme 13 Pro Plus özelliklerine bakıldığında cihazın, orta seviye realme telefonlar arasında yer aldığı görülmekte. Fiyatınınsa emsallerine göre daha uygun olacağı tahmin ediliyor. Realme 13 Pro Plus fiyatı hakkında henüz yapılan bir açıklama bulunmuyor. Cihazın resmi tanıtımı yapıldığında merak edilen tüm detaylar ortaya çıkacaktır.