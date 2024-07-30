Ana Sayfa » Akıllı Telefon Realme 13 Pro ve 13 Pro+ Tanıtımı Yapıldı, Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu Akıllı Telefon Realme 13 Pro ve 13 Pro+ Tanıtımı Yapıldı, Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Orta – üst segmente yönelik olarak tasarlanan Realme 13 Pro ve 13 Pro+ tanıtımı yapıldı, fiyatı ve bütün özellikleri piyasaya duyuruldu. Akıllı telefon pazarında gücünü günden güne artıran Realme’nin bu yeni telefonları hakkında uzun zamandır pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Fiyat performans telefonları olması beklenen cihazlar sızıntılardan dolayı oldukça merak ediliyordu ve nihayetinde resmi olarak lanse edildi. İşte Realme 13 Pro ve 13 Pro+ özellikleri…

Realme 13 Pro ve 13 Pro+ Tanıtımı Yapıldı, İşte Özellikleri

Kısa bir süre önce realme’nin orta – üst seviye için geliştirdiği 13 Pro ve 13 Pro Plus telefonlarının ortaya çıkan bazı özelliklerini siz Cepkolik okurlarına duyurmuştuk. Şimdi ise cihazların resmi tanıtımı yapıldı. Realme bugün (30 Temmuz) Watch S2 akıllı saati ile birlikte söz konusu telefonları da tanıttı. Realme 13 Pro ve Pro Plus’ın ülkemiz pazarına da gelme ihtimali bulunuyor bu yüzden telefonların tanıtımı merakla bekleniyordu.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Orta – üst seviye telefonlar arasında yer alan Realme 13 Pro ve Pro Plus, Qualcomm Snapragon 7s Gen 2 yonga setinden gücünü almakta. Cihazlar 12 GB’a kadar olan RAM ile gelmekte ve bununla birlikte 12 GB’a kadar da RAM genişletilmesi yapılabilmekte. Depolama alanı tarafında ise 512 GB’a kadar alan sunan telefonlar işletim sistemi olarak da Android 14 tabanlı realme UI 5.0 barındırmakta.

Realme yeni telefonları için 2 yıllık Android güncellemesi ve 3 yıllık da güvenlik güncellemesi sunmakta. Realme fiyat performans telefonların ekran özellikleri arasında bir fark bulunmuyor. 6.7 inç büyüklüğünde 2412 x 1080 piksel çözünürlük sunan cihazlar 120 Hz tazeleme hızı ve Corning Gorilla Glass 7i koruma özelliği ile geliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranlarda AMOLED panel kullanılmış durumda.

Realme 13 Pro Serisi Kamera Özellikleri

Realme 13 Pro serisi telefonları kamera özellikleri tarafında ayrışıyor. Bu kapsamda 13 Pro modeli arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera (Sony LYT-600) ve 8 MP’lik de ultra geniş açı kamera barındırıyor. 13 Pro Plus modelinde ise ana kamera 50 MP’lik Sony LYT-701 lens, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlüklü Sony LYT-600 3x periscope telefoto lens bulunmakta. Selfie kameraları her iki telefonda da aynı ve 32 MP çözünürlüklü.

Realme 13 Pro ve Pro+ Fiyatı

Şık tasarımlara sahip olan bu iki Realme telefon zümrüt yeşili ve monet altın renkleri ile sunulmakta. Cihazların fiyatlarına baktığımızda ise realme 13 pro fiyatı 322 dolar seviyesinden realme 13 pro+ fiyatı ise 394 dolardan başlamakta. Telefonlar henüz ülkemizde satışa çıkmadı ancak gelmesi muhtemel görünüyor.

Realme 13 Pro ve 13 Pro+ özelliklerinin pek çoğu ortak; cihazlar yalnızca kamera özellikleri kısmında ayrışıyor. Kamera özelliklerini yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirttik. Ortak özelliklerini kısaca listelememiz gerekirse: