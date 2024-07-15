Realme 13 Pro ve Pro Plus Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar!

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Realme 13 Pro ve Pro Plus uzun zamandır beklenen iki yeni model. Orta segmente yönelik olarak tasarlanan bu iki cihazın pek çok özelliği daha evvel ortaya çıkmıştı; resmi ya da gayri resmi olarak. Realme 13 Pro ve Pro+’sın beklenen özelliklerinin detaylı bir şekilde ele alındığı içerik sitemizde bulunuyor, ilgilenenler göz atabilir. Şimdi ise Realme 13 Pro ve Pro Plus çıkış tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar…

Realme 13 Pro ve Pro Plus Çıkış Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon piyasasında güçlü bir yere sahip olan Realme, orta seviye telefonları Realme 13 Pro ve Pro Plus için gün sayıyor. Fiyat performans telefonu olarak kullanıcıya sunulacak olan cihazların çıkış tarihleri yanlışlıkla belli oldu. Paylaşılacağı tarihten daha erken yayınlanan bir içerik bu iki telefonun çıkış tarihlerini ortaya çıkardı, bahse konu içerik ise sonra yayından kaldırıldı.

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Kazara paylaşılan içerikte yer alan bilgilere göre Realme 13 Pro ve Pro+ 30 Temmuz’da piyasaya sürülecek. Realme’nin 30 Temmuz’da gerçekleştireceği etkinliğin gözdesi bu iki yeni model olabilir. Peki Realme orta seviye telefonları 13 Pro serisi neler sunacak, bu konuda ortaya çıkan sızıntılar neler, bakalım…

Realme 13 Pro Özellikleri

Realme 13 Pro ve Pro+ modellerinin tasarımları hakkında marka tarafından bazı özellikler bilinmekte. Bu kapsamda serinin iki modeli de 3 renk opsiyonu ile gelecek ve bunlar; zümrüt yeşili, monet altın rengi ve monet boru rengi. Zümrüt yeşili renge sahip olan cihazların vegan deri kaplama bir tasarıma, diğer iki rengin ise cam arka panele sahip olduğu bilinmekte.

Realme 13 Pro serisi RAM ve depolama alanı konfigürasyonları ise her iki modelde de aynı olacak. Bu kapsamda 8 GB / 128 GB depolama alanı, 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB depolama alanı ve 12 GB / 512 GB seçenekleri kullanıcıya sunulacak. Renk özellikleri ile RAM – depolama alanı kombinasyonları markanın doğruladığı veriler. Birazdan bahsedeceğimiz özellikler ise cihazların sızıntılarla ortaya çıkan özellikleri arasında.

Realme 13 Pro Plus Özellikleri

TENAA sertifikası aldığı bilinen Realme 13 Pro Plus ekran özellikleri kapsamında 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde kıvrımlı AMOLED panel ile geleceği belirtilmekte. Ayrıca ekrana gömülü şekilde tasarlanmış parmak izi okuyucu da mevcut. İşlemci kısmı kesin olarak bilinmese de Snapdragon 7s Gen 2 ya da 7s Gen 3 kullanılması beklenmekte.

Realme 13 Pro Plus modelinde 16 GB RAM 1 TB depolama alanı opsiyonu da olabilir. Batarya kısmında 5050 mAh’lık bir pil ile gelmesi beklenen Pro+ modeli kamera tarafında ise yüksek özelliklere sahip olacak. 32 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olması beklenen cihazın arka kamera kurulumunda ise 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanı sıra 50 Megapiksel ve 8 MP’lik iki sensör daha yer alacak.

Realme 13 Pro serisi bilinen özellikleri şimdilik sınırlı. Ancak bilinen özellikleri ile dahi cihazın Realme en tercih edilen telefonlar arasında yer alması bekleniyor. Realme 13 Pro serisi fiyatı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. 30 Temmuz’da piyasaya çıkacak olan Realme 13 Pro modelleri hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlere buradan duyuruyor olacağız.