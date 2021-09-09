Realme 8i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Realme, Realme 8s 5G, Realme Pad, Realme Cobble Bluetooth hoparlör ve Realme Pocket Bluetooth hoparlörü duyurmak için bir mega tanıtım etkinliği düzenledi. Şirket ayrıca kullanıcılara 120Hz ekran, Helio G96 yonga seti ve 50MP üçlü kamera gibi bazı heyecan verici özellikler sunan Realme 8i akıllı telefonu da tanıttı.

Realme 8i

Realme 8i, 20:9 en-boy oranı, 600nits parlaklık, yüzde 100 DCI-P3 renk yelpazesi, 401ppi piksel yoğunluğu ve Tam HD + çözünürlük, 1080 x 2400 piksel veren bir 6.6-inç IPS LCD ekran, zımba deliği ekrana sahip 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve yüz kilidi açma güvenlik özellikleri ile donatılmış.

Helio G96 işlemcili telefon, 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM ve 64 GB / 128 GB UFS 2.1 depolama sunuyor. 5 GB’a kadar genişletilmiş RAM ile birlikte geliyor ve Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor.

Telefonda selfieler için 16 megapiksel ön kamera var. Kare arka kamera modülü ise, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi ile donatılmış.

Cihaz, USB-C üzerinden 18W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, microSD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi diğer özellikler sunuyor. Uzay Siyahı ve Uzay Moru adlı iki renk seçenği sunan telefonun fiyatı 190 ile 220 dolar arasında.