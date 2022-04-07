Realme 9 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, kısa zaman önce Realme 9 Pro, Realme 9i; Realme X9 Pro, Realme 9 Pro Plus ve Realme 9 5G gibi birden fazla cihazı piyasaya sürdü. Şimdi şirket, seriye en son eklenen Realme 9 4G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Gelin de telefona yakından bir göz atalım.

Tasarım açısından Realme 9 4G, düz arkası ve kavisli kenarları ile; son numaralı serideki diğer cihazlara benzer bir görünüme sahip. Akıllı telefonun arkasında, belirli bir açıyla ışığa maruz kaldığında farklı desenler gösteren; bir Ripple Holografik Tasarım var. Arkada dikdörtgen bir kamera modülü var ve üç lens ve bir LED Flaş barındırıyor. Cihaz ayrıca sadece 7,99 mm ile oldukça ince ve yaklaşık 178 gram ağırlığında.

Ön tarafta, çevresinde ince çerçeveler bulunan düz 6,4 inç AMOLED FHD+ ekran görüyoruz. Ekran, 90Hz yenileme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızı vaat ediyor. Ekran paneli 1.000 nit en yüksek parlaklığa sahip ve kalp atış hızınızı ölçebilen bir ekran içi parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

Realme 9 4G, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama ile gelen; bir Qualcomm Snapdragon 680 işlemciye sahip. Realme ayrıca, bu cihazda, kullanıcıların cihazın RAM kapasitesini 5 GB’a kadar sanal olarak genişletmesini sağlayan Dinamik Ram özelliğini de vaat ediyor. Cihazın depolama alanı, maksimum 256 GB kapasiteye sahip bir Micro-SD kart ile genişletiyor.

Telefon Realme UI 3.0 ve Android 12 desteği taşıyor. Cihaz, 33W Dart şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil barındırıyor. Realme, 33W hızlı şarj cihazıyla %50 şarj kapasitesine ulaşmanın yalnızca 31 dakika sürdüğünü iddia etti. Telefon Hi-res Audio 3,5 mm kulaklık jakı ile mükemmel bir dinleme deneyimi vaat ediyor. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth yer alıyor.

Kamera ve Fiyat

Realme 9 4G’nin arka panelinde, yeni Samsung ISOCELL HM6 108 megapiksel görüntü sensörü tarafından yönetilen; üçlü bir kamera ünitesi yer alıyor. Bu yeni sensör, Samsung’un 9 pikseli tek bir pikselde birleştiren yeni Nonapixel Plus teknolojisiyle birlikte geliyor. Üstelik görüntülerde keskin ayrıntılar ve düşük ışık koşullarında gelişmiş netlik vaat ediyor. Realme 9 4G’deki 108MP ProLight Kamera; f/1.75 diyafram açıklığına, 6P Lense ve 83.63 derece FOV’a sahip.

Bu kamera, f/2.2 diyafram açıklığına; 119.9 derece görüş alanına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera ile geliyor. Selfie’ler için f/2,45 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Ek olarak şirket, Realme 9 4G’ye Sokak Fotoğrafçılığı Modu 2.0‘ı da getirerek kullanıcılara 90’ların popüler Pop filtresi; DIS anlık görüntüsü ve gözetleme ve yakınlaştırma gibi özelliklere erişim sağlıyor. Realme 9 4G’de sağlanan diğer fotoğrafçılık yazılımı özellikleri şunlar: 108MP Modu, Gece Modu, Panoramik görünüm, Uzman, Portre Modu, HDR, Ultra makro, AI Sahne Tanıma; AI Güzellik, Filtre, Bokeh Efekt Kontrolü, Metin Tarayıcı, Tilt-Shift, Fotoğraf Modu. Telefonun fiyatı 236 dolardan başlıyor.