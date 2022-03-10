Realme 9 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün Hindistan pazarında Realme 9 serisi için iki yeni telefonu tanıttı. Yeni piyasaya sürülen modeller Realme 9 5G ve Realme 9 Speed ​​Edition 5G, markanın “SE” modelinin ilk çıkışını işaret ediyor. Yeni piyasaya çıkan bu iki akıllı telefon, bu yılın başlarında duyurulan Realme 9i, Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro Plus‘a eşlik ediyor.

Realme 9 5G

Realme 9 5G akıllı telefon, yeni Ripple Holografik Tasarımını kullanıyor. Bu arada telefon 8,5 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında. 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, yüzde 90,5 ekran-gövde oranı ve 90 Hz ekran yenileme hızı desteği ile 6,5 inç Full HD+ ekrana sahip.

Cihaz, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelen; bir MediaTek Dimensity 810 işlemci desteğine sahip. Ayrıca, ek 5GB sanal RAM ekleyen Dinamik RAM Genişletme özelliği içeriyor. Gelişmiş güç verimliliği için MediaTek HyperEngine 2.0‘i da beraberinde getiriyor.

Ek güvenlik için yanda bir parmak izi sensörü var. Ayrıca telefon, Realme UI 3.0 ile Android 12 işletim sistemini çalıştırıyor. Cihaz, 18W Dart hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile geliyor.

Kamera bölümünde, Realme 9 5G akıllı telefonun arkasında; 48 megapiksel ana sensör, 20 megapiksel derinlik algılama lensi ve 2 megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu var. Ön tarafta, Clear Fusion Algorithm teknolojisi ile selfie yapmak ve görüntülü arama yapmak için; 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu arada Realme 9 5G, Stargaze White ve Meteor Black olmak üzere; iki renk seçeneği sunuyor ve fiyatı 197 dolardan başlıyor.