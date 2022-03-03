Realme 9 5G’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Realme, yakın zamanda Realme 9i 5G; Realme 9 Pro 5G ve Realme 9 Pro Plus 5G‘yi piyasaya sürdü. Yeni bilgiler, şirketin Realme 9 5G üzerinde çalışabileceğini ortaya koyuyor. Şimdi ise telefonun tasarımı gün yüzüne çıktı.

Realme 9 5G’nin canlı çekimleri, FCC sertifikasyon sitesinin veri tabanında tespit edildi. Görüntüler, Realme 9 5G‘nin geçen yılki Realme 8 5G ile aynı göründüğünü onaylıyordu. Fakat yeni bilgiler, telefonun tamamen farklı bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Realme 9 5G’nin gradyan beyaz versiyonu; dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüyle göze çarpıyor 48 megapiksel üçlü kamera ve bir LED flaş içeriyor. Cihazın sağ kenarında yer alan güç düğmesi bir parmak izi tarayıcıyı da beraberinde getiriyor. Telefonun sol kısmında ses açma ve kısma düğmeleri yer alıyor.

Ayrıca telefonda Dimensity 810 işlemci bulunacak. Realme 9 5G’nin 6.5 inç IPS LCD FHD+ 90Hz ekran, 16 megapiksel ön kamera; 48 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera ünitesi ve 5.000 mAh pil gibi diğer özelliklerle gelmesini bekliyoruz.