Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition, Görücüye Çıktı

Çinli teknoloji şirketi Realme, Avrupa pazarı için; Realme 9 Pro Plus‘ın özel Free Fire sınırlı sürümünü piyasaya sürdü. 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition, popüler oyun Garena Free Fire’dan ilham alıyor.

Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition

Tasarım açısından Free Fire Edition; oyun tutkunlarını heyecanlandırmak için tasarlanmış şık bir tasarımle geliyor. Ayrıca, Battle Royale oyununun hayranları için bir Free Fire temalı; ambalaj kutusu ve birkaç sınırlı sayıda çıkartma da vaat ediyor.

Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition; orijinal 9 Pro Plus ile aynı tasarımı ve donanımı koruyor. Nitekim cihaz, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,4 inç AMOLED ekrana ve 90 Hz yenileme hızı desteğine sahip.

9 Pro Plus Freefire Limited Edition arkada; 8 megapiksel ultra geniş sensör ve kapalı çekimlere yardımcı olmak için 2 megapiksel makro kamera ile bir araya gelen 50 megapiksel ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ayrıca selfieler için ise 16 megapiksel ön kamera var.

Oyun telefonu, 8 GB’a kadar RAM ile eşleşmiş; sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 920 işlemciyle geliyor ve yerleşik 256 GB dahili depolama var. Ayrıca Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition, 4.500 mAh‘lik cömert bir pile sahip ve 60W hızlı şarj desteğine sahip.

Yazılım tarafında cihaz, kutudan çıktığı haliyle; Google’ın en yeni Android 12 işletim sistemine dayalı Realme UI 3.0 ile çalışıyor. Bu arada fiyata gelince, Realme 9 Pro Plus Freefire Limited Edition, Avrupa‘da 419 euro karşılığında satış yapacak.