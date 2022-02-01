Realme 9 Pro Plus, Kalp Atış Hızı Sensörüyle Gelecek!

Realme 9 Pro Plus ve Realme 9 Pro 5G akıllı telefonların bu ayın ortasında tanıtılacağını söylemiştik. Nitekim şirket, Realme 9 Pro serisinin özelliklerini yavaş yavaş tanıtıyor. Bugün Realme CEO’su Madhav Sheth, Realme 9 Pro Plus 5G‘nin; bir kalp atış hızı sensörü ile donatılacağını doğrulamak için bir tweet yayınladı.

Tweet, kalp atış hızı sensörünün Realme 9 Pro Plus ile çalışacağını doğruluyor. Bu özelliğe sahip olmak adına telefon, bir ekran parmak izi tarayıcı da beraberinde getirecek.

Kullanıcıların, ekranda okuma görünene kadar ve parmak izi tarayıcısında; parmağını basılı tutmak için cihazdaki kalp atış hızı ölçüm aracını açmaları gerekecek.

Telefondaki geçmiş sekmesi; önceden kaydedilmiş kalp atış hızı okumalarını takip edecek diyebilirz. Muhtemelen bu özellik Pro modelinde değil, yalnızca Pro Plus modelinde mevcut olacak.

Bu arada Realme 9 Pro Plus 5G’nin 90Hz yenileme hızı sunan; 6.43 inç AMOLED FHD+ ekranla gelmesini bekliyoruz. Bu arada telefon, 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip olacak.