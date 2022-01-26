Realme 9 Pro’nun Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı!

Realme 9 Pro serisi akıllı telefonların Şubat ayında piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Son raporlar, Realme 9 Pro ve 9 Pro Plus akıllı telefonların özellikleri hakkında birçok bilgiyi ortaya çıkardı.

Realme 9 Pro 5G, 120Hz yenileme hızı sunan 6.59 inç FHD+ ekrana sahip olacak. Önceki raporlar, bir AMOLED panele sahip olduğunu iddia etti. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Selfieleri ve görüntülü aramaları yakalamak için 16 megapiksel kameraya sahip. Cihazın arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel lens ve 2 megapiksel lens yer alıyor. Telefon, Android 12 ile gelecek.

Realme 8 Pro

Cihaz, Snapdragon 695 işlemciyle gelecek. Telefona 8 GB’a kadar RAM eşlik edecek ve 128 GB’a kadar dahili depolama ile gelecek. Yakışıklı 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil vaat edecek.

Realme 9 Pro 5G’nin 4 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama modelleriyle gelecek. Midnight Black, Aurora Green ve Sunrise Blue renklerle gelecek telefon, 228 dolar fiyatla gelecek.