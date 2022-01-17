Realme Buds Air 3’ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme’nin, Realme Buds Air 2 kulaklığını piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık bir yıl geçti. Şimdi, şirket yeni bir model üzerinde çalışıyor.

En son rapora göre Realme Buds Air 3 çok yakında; Hindistan’da piyasaya çıkacak ancak kesin lansman tarihi belli değil. Bununla birlikte, yakında çıkacak olan TWS kulaklıkların; bazı temel özellikleri ve teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Tasarım açısından Buds Air 2’ye benzer bir kulak içi tasarıma sahip olacaklar. Aktif Gürültü Önleme özelliği için kulaklıklar, Şeffaf Mod’u da destekleyen üçlü mikrofon dizisiyle gelecek. Kulaklıklar için şarj kutusunun boyutu da önemli ölçüde küçülmüş.

Ayrıca, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların ürünü aynı anda iki farklı cihaza bağlamasına ve; kullanıcıların sadece basit bir dokunuşla bu cihazlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan; bir Çift Cihaz Bağlantısı da olacak.

Düşük Gecikmeli Oyun Modu ile birlikte Realme Buds Air 3, Bass Boost+ modu desteği ile birlikte gelecek. Ayrıca, kulaklıklar kullanıcı tarafından çıkarıldığında veya kullanılmadığında ses çalmayı duraklatabilen kulak içi algılama özelliğine de sahip olacak.

Şarj kutusu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği kapalıyken yaklaşık 30 saat kullanım sunacak. Kutuyu şarj etmek için bir USB Type-C bağlantı noktası olacak.

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