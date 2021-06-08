Realme C25s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, yeni Realme C25s akıllı telefonunu sessiz sedasız piyasaya sürdü. Realme C25s, Nisan ayında duyrulan Realme C25 için yeni bir model olarak satışa sunuldu. Telefon yaklaşık 137 dolar fiyat etiketine sahip ve Helio G85 işlemci, 48 megapiksel üçlü kamera ve 6.000 mAh pil gibi önemli özellikler sunuyor.

Realme C25s

Realme C25s, H+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 570 nit parlaklık ve yüzde 88,7 ekran alanı sunan 6,5 inç IPS LCD panele sahip. AI güzellik ve portre modu gibi özellikler sunan 8 megapiksel ön kamerası var.

Realme C25s‘in arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel siyah beyaz lens bulunuyor. Üçlü kameralar, LED flaş, süper gece manzarası, ultra makro modu ve 1080p video kaydı gibi özellikler sunuyor.

MediaTek Helio G85 yonga seti ve 4 GB RAM ile desteklenen telefonda, 64 GB ve 128 GB depolama gibi iki seçenek bulunuyor. Ekstra depolama için telefon özel bir microSD karta sahip. Android 11 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 ile desteklenen C25s, güvenlik için, yüzle kilit açmayı destekliyor. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına da sahip.

Realme C25s, USB-C üzerinden 18W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh pil ile çalışıyor. Bağlantı cephesinde, C25s çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler sunuyor. Telefonda mavi ve gri olmak üzere iki renk seçeneği var.