Realme C25Y, 16 Eylül’de 50 MP Kamera ile Geliyor

Realme, 16 Eylül’de C25Y‘nin tanıtımıyla C serisi akıllı telefon portföyünü genişletecek. Akıllı telefon Hindistan’da yerel saatle 12:30’da duyurulacak ve şirketin resmi web sitesi ve Flipkart üzerinden satılacak.

C25Y, bir Unisoc T610 Yonga seti, 50MP “AI özellikli” kamera, arkaya monte parmak izi tarayıcı ve iki renk seçeneği ile gelecek.

Realme, C25Y’nin “kullanıcılara tüm gün performans” sağlayacağını ve büyük bir pil ile geleceğini söylüyor. Şirket bize boyutunu söylemiyor, ancak her ikisi de Hindistan’da bulunan C25 ve C25s 6.000 mAh pil ile geldiğinden 5.000 mAh pilden daha küçük bir şey beklemiyoruz.

Genç marka ayrıca C25Y ile “birçok şaşırtıcı özellik” vadediyor ancak ayrıntılara girmiyor.