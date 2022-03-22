Realme C31 özellikleri sızdırıldı

Realme, iki hafta önce ucuz C35 akıllı telefonunu piyasaya sürdü, ancak Realme C31 adı verilen daha da uygun fiyatlı bir çözüm üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Telefonun temel özellikleri çevrimiçi olarak sızdırıldı ve bir Unisoc T612 yonga seti, arkada üç kamera ve büyük bir pil kullanacağı ortaya çıktı.

Realme C31‘in HD+ çözünürlüğe ve eski 60Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD’ye sahip olduğu söyleniyor. Rapor, 400 nit maksimum parlaklığa ve %88.7 ekran-gövde oranına sahip olacağını iddia etti.

Unisoc yonga seti, 3GB RAM ve 32GB depolama veya 4GB/64GB ile ram/depolama seçenekleri ile gelecek.

Realme C31, makro ve derinlik verileri için 13MP f/2.2 ana kameraya ve birkaç 2MP kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise su damlası çentik üzerine monte edilen selfie kamerası, 5 MP sensör ile gelecek.

Öte yandan Realme C31’de 5.000 mAh‘lik geniş bir pil bulunacak. Ne yazık ki, eski bir microUSB üzerinden ve 10W’ı aşmayan oranlarda şarj ediliyor.