Realme C33, Watch 3 Pro ve Buds Air 3S Satışa Çıktı

Realme, bugün yeni akıllı telefonu Realme C33‘ün yanı sıra Realme Watch 3 Pro akıllı saatini ve yeni Realme Buds Air 3S kulaklıklarını da görücüye çıkardı. Gelin bu yeni ürünlerin hepsine göz atalım.

Realme C33

Öncelikle Realme 9i 5G‘yi andıran Realme C33‘ten bahsedelim. C33, 5MP selfie kamera için bir çentik bulunan 6.5 inç bir ekranla geliyor. Ekran 120Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 400 nit’lik tipik bir parlaklığa sahip.

Realme C33’ün arka kapağı, Realme’nin Sınırsız Deniz Tasarımı dediği şeyi sergiliyor. Bir LED flaşa sahip ve iki kameraya sahip – bir portre birimiyle birleştirilmiş 50MP ana kamera var.

Telefon, 4 GB’a kadar RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir Unisoc T612 işlemciye sahibiz. Akıllı telefon ayrıca 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvasına sahip ve Android 12 tabanlı Realme UI S Edition‘ı çalıştırıyor.

Realme C33, 3,5 mm kulaklık girişi, yanda bir parmak izi tarayıcı ve Dirac 3.0 ses desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca 10W’a kadar şarj olan 5.000 mAh pile sahip.

Realme C33, Sandy Gold, Aqua Blue ve Night Sea renklerinde sunuluyor ve üç bellek seçeneğiyle geliyor. Telefonun fiyatı 125 dolardan başlıyor.

Realme Watch 3 Pro

Realme Watch 3 Pro, 448×368 piksel çözünürlüğe sahip “retina sınıfı” 1.78 inç AMOLED renkli dokunmatik ekrana sahip. 50-60 FPS yenileme hızına ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip. Bu, Watch 2 Pro’dan 100 nit daha sönük.

Realme Watch 3 Pro, 100’ün üzerinde dinamik ve statik saat yüzünü destekliyor ve ayrıca bağlı cihazın albümünden bir fotoğraf kullanarak bir tane oluşturma seçeneği de vaat ediyor.

Watch 3 Pro, Bluetooth sesli aramayı destekliyor ve kalp atış hızı izleme, uyku izleme ve kan oksijen seviyesi ölçümü dahil olmak üzere olağan sağlık ve fitness özellikleriyle birlikte geliyor. Akıllı saat ayrıca stres seviyenizi ölçebiliyor ve kadınların adet döngüsünü takip edebiliyor.

Ayrıca Realme Watch 3 Pro, 110’dan fazla iç ve dış mekan spor modunu destekliyor ve yürüme, koşma ve bisiklete binme gibi bazı etkinlikleri akıllıca tanımlayabilen Cywee Profesyonel Spor Algoritması ile birlikte geliyor. İşin garibi, Watch 2 Pro ve Watch 3’ün aksine, Watch 3 Pro IP68 toza ve suya dayanıklı değil ve yüzme performansınızı izleyemiyor.

Bununla birlikte, Watch 3 Pro, GPS dahil olmak üzere beş GNSS sistemiyle birlikte geliyor ve doğru konum takibi için Cywee’nin profesyonel GPS konumlandırma algoritmasını kullanıyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı var ve Android (5.1 ve üstü) ve iOS (11 ve üstü) cihazlarla çalışıyor.

Realme Watch 3 Pro, “standart günlük GPS ve Bluetooth araması kullanımı” ile 10 güne kadar ve Bluetooth araması olmadan 13 güne kadar dayanıklılık sunduğu reklamı yapılan 345 mAh pil içeriyor.

Realme Watch 3 Pro, 26,7 gram ağırlığında. Kayışı silikon ve ayarlanabilir uzunluk 140-220 mm olmak üzere 22 m genişliğe sahip. Realme, Watch 3 Pro’yu 9 Eylül’den itibaren Hindistan’da resmi web sitesi Flipkart ve siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle ana kanallar aracılığıyla satmaya başlayacak.

Realme Buds Air 3S

Son olarak, Buds Air 3 Neo’nun üstüne ve Buds Air 3’ün altında yer alan Realme Buds Air 3S TWS kulaklıklarımız var. Buds Air 3S, her kulaklıkta bir 11 mm Sıvı Silikon Üçlü Titanyum Bas Sürücüsü içeriyor ve Dolby Atmos ile EQ ayarını destekliyor.

Pasif gürültü engelleme için üç çift silikon kulak ucu (küçük, orta, büyük) ile birlikte geliyor ve aramalar için AI tabanlı Çevresel Gürültü Önleme için 4 Mikrofonlu bir tasarıma sahipler. Ayrıca kulaklarınıza sabit bir şekilde oturmasını sağlamak için silikon kulak uçlarına sahipler, böylece siz dışarıdayken veya koşarken düşmüyorlar.

Realme Buds Air 3S’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında 69ms düşük gecikme modu, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve IPX5 suya dayanıklılık yer alıyor. Ayrıca dokunmatik kontrolleri destekliyor ve iki eşleştirilmiş cihaz arasında hızla geçiş yapmanızı sağlayan Çift Cihaz Bağlantısı özelliği ile birlikte geliyorlar.

Buds Air 3S, her kısımda tek bir şarjla yedi saate kadar müzik çalma ve 16 saat arama sunabilen 43 mAh pil içeriyor. Bir Müzik Kutusu Tasarımını sergileyen ve 460 mAh hücreye sahip olan şarj kutusuyla eşleştirildiğinde, 23 saat daha ses çalma vaat ediyor.

Şarj kutusunda bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor ve Dart Charge’ı destekliyor. Realme, kutunun içindeki tomurcukları tamamen şarj etmenin iki saat ve yalnızca kulaklıkları şarj etmenin bir saat sürdüğünü söylüyor. 10 dakikalık hızlı bir üst kısım, beş saate kadar oynatma sağlıyor.

Realme Buds Air 3S, Bas Siyahı ve Bas Beyazı renklerinde satışa çıktı.