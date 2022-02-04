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Realme C35, 10 Şubat’ta Satışa Çıkacak

Çinli üretici, Realme C35'in Unisoc T616 işlemciye sahip olacağını onayladı. Yeni bilgilere göre telefon, 10 Şubat'ta görücüye çıkacak.

Ayşen Sıla

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Realme-C35

Realme, farklı pazarlarda yeni C serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Realme C35’in çıkış tarihine dair detayları paylaştı. Ayrıca akıllı telefonu çalıştıracak işlemcinin adını da ortaya çıkardı.

Çinli üretici, Realme C35’in Unisoc T616 işlemciye sahip olacağını onayladı. Hatırlamak gerekirse, telefon Ocak ayında RMX3511 model numarası, 4 GB RAM ve Android 11 işletim sistemiyle ortaya çıkmıştı.

Cihazın 3C sertifikası, 18W hızlı şarj desteği taşıyacağını ortaya koydu. Telefon, Tayland’ın NBTC, Hindistan BIS, Endonezya SDPPI ve Çin 3C gibi sertifikasyon platformlarından onay aldı. Yeni bilgilere göre telefon, 10 Şubat’ta görücüye çıkacak.

Realme-C35

Realme C35, ön tarafında su damlası çentikli bir ekranla gelecek. Cihazın sağ kenarında bulunan güç düğmesi; parmak izi tarayıcıya da sahip olacak. Telefonun arka tarafında, Realme GT Neo 2‘dekine benzer üçlü bir kamera ünitesi yer alacak.

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KaynakTwitter

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