Realme C55, Dinamik Ada tasarımı ile tanıtıldı

Beklendiği gibi, Realme bugün Realme C55‘i tanıttı ve Apple‘ın Dinamik Ada benzeri Mini Kapsülü tasarım odaklı en önemli özelliklerinden biri oldu ve C55’i bu özellikle gelen ilk Realme akıllı telefon yaptı. Mini Kapsül, tıpkı Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinde olduğu gibi düşük pil uyarılarını, telefonun şarj durumunu ve veri tüketimini görüntüler. Ayrıca size adım sayınızı ve günün yürüme mesafesini gösterecektir. Ancak, veri kullanımı ve adım sayısı gibi özellikleri daha sonra paylaşacakları bir güncelleme ile edineceksiniz.

Realme C55 ile C serisi için bir başka ilk de 33W SuperVOOC şarjı. C35’in 18W şarjına göre bir yükseltmedir ve C55’i şimdiye kadarki en hızlı şarj eden C serisi akıllı telefon yapar. Şirket yakın zamanda 2023’teki çoğu Realme akıllı telefonunun 33W veya daha hızlı şarjı destekleyeceğini duyurduğundan, bu yıl Realme’nin C serisi akıllı telefonlarının 33W’tan daha yavaş şarj olduğunu görmeyeceğiz.

Bununla birlikte, Realme C55, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama ile Helio G88 Yonga setine sahiptir ve Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 arayüzünü kutudan çıkarır çıkarmaz çalıştırır. Telefon ayrıca, 1 TB’a kadar depolama genişletme için özel bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Realme C55, 680 nit maksimum parlaklığa sahip 6,72″ FullHD+ 90Hz yenileme hızı sunan ekran üzerine tasarlanmıştır. Ancak telefonun çerçevesinin sağ tarafındaki güç düğmesine gömülü olduğu için ekranın altında parmak izi tarayıcı yoktur.

C55’in kamera bölümünde üç kamera bulunur – önde 8 MP özçekim kamerası ve arkada derinlik sensörüyle birleştirilen 64 MP ana kamera.

Realme C55’in diğer öne çıkan özellikleri arasında USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi ve NFC bulunur. 7,89 mm kalınlığındadır ve Dirac’ın ses ayarıyla birlikte gelir.

Realme C55, Rainy Night ve Sunshower renklerinde sunulur. 6GB/128GB modeli yaklaşık 150€ ve 8GB/256GB modeli yaklaşık 180€ olarak listelenmiştir. İlk olarak Endonezya’da yerel saatle 8 Mart’ta satışa çıkacak. Diğer ülkeler için herhangi bir bilgi bulunmuyor.