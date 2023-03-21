Realme C55 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bütçe-orta sınıf kategorisine giren Realme C55 akıllı telefon, bugün Hindistan pazarında piyasaya çıktı ve Apple‘ın Dynamic Island’ından ilham alan Mini Capsule adlı benzersiz bir özelliğe sahip. Gelin bu özelliği keşfedelim ve cihazı detaylı bir şekilde inceleyelim.

Realme C55

Realme C55 akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüklü 6,52 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı gibi etkileyici özellikler sunuyor. Ayrıca, 680 nitlik yüksek bir parlaklığa ve ekranın net bir şekilde görülebilmesi için delikli çentik içine yerleştirilmiş ön kameraya sahip.

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemci ve Mali G52 grafik birimi tarafından desteklenen Realme C55, sanal RAM kullanılarak genişletilebilen 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolamayla geliyor. Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çalışıyor. Realme’nin Mini Kapsül özelliği, Apple’ın iPhone 14 Pro serisi akıllı telefonlarda bulunan Dinamik Adasını anımsatıyor. Kullanıcıların şarj durumu, pil seviyesi ve veri kullanım durumu gibi önemli bilgileri kontrol etmelerini sağlıyor.

Telefon, 64MP ana sensör, 2MP derinlik sensörü ve LED flaşlı çift arka kamera kurulumunun yanı sıra 8MP ön kameraya sahip. Ayrıca 33W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh bataryaya ve yana monte parmak izi tarayıcıyla donatılmış.

Realme C55, Sunshower ve Rainy Night renklerinde mevcut, 189,5 gram ağırlığında ve yaklaşık 7,89 mm kalınlığında. Özel bir microSD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi de var. Fiyatı ise yaklaşık 145 dolar olarak belirlendi.