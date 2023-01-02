Realme C55’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Mart 2022’de Realme, Realme C35 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. C serisindeki tüm cihazlar gibi, C35 de giriş seviyesi donanıma sahip bütçe odaklı bir telefondy. Şimdi, görünüşe göre marka, Realme C55 olarak adlandırılacak üst modeli piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Cihaz, NBTC, BIS, FCC ve EEC dahil olmak üzere birçok sertifika web sitesinde yer aldı. Bu sertifikalar, yeni Realme C55 hakkında küçük bilgileri ortaya koyuyor. NBTC sertifikasını gösteren veritabanı, RMX3710 model numarasıyla listelenmiş bir cihazı işaret ediyor. Özelliklerle ilgili herhangi bir ayrıntı göstermiyor, ancak Realme C55 adını doğruluyor.

FCC sertifikasyon listesine göre telefon 4880mAh bataryaya sahip olacak. Liste ayrıca Realme C55’in 33W hızlı şarjı destekleyeceğini de gösteriyor. Bu bizlere Realme C55’in Realme’den bugüne kadarki en hızlı şarj olan C serisi akıllı telefon olacağını söylüyor.

Realme C35, 2408 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüğe, 401 PPI’ye ve 180 Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızına sahip 6,6 inç LCD ekranla gelmişti. Ekran, selfie kamerası için su damlası çentiğine sahip ve en parlak noktasında 600 nite kadar parlak olabiliyor.

LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile birlikte bir UNISOC T616 işlemci taşıyor. Oldukça büyük bir 5.000mAh pile ve 18W hızlı şarja sahip ve Android 12 tabanlı Realme UI 2.0 önceden yüklenmiş olarak geliyor. Realme C55’in de daha iyi fakat benzer özellikler taşımasını bekliyoruz.