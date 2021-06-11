Realme, En İyi Görünen Telefonunu Satışa Sunacak!

Realme ara sıra yeni akıllı telefonlar piyasaya sürüyor ve varlığını cep telefonlarının ötesinde diğer kategorilere de genişleterek şirketi bir yaşam tarzı markası olarak projelendirdi.

Şimdi, Realme Akıllı Telefonlar Başkan Yardımcısı ve Global Ürün Hattı Başkanı Wang Derek, markanın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurdu ve markanın kuruluşundan bu yana Realme’nin en iyi görünen telefonu olduğunu iddia ediyor.

Son zamanlarda, TENAA sertifikasyon web sitesinde RMX3366 model numarasına sahip bir Realme akıllı telefon tespit edildi. Ancak bunun Wang Derek’in bahsettiği akıllı telefon olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

TENAA listesindeki görüntüler, akıllı telefonun sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş sensörler ve arkada üçlü kamera kurulumuyla geleceğini gösteriyor. Telefonun 6.55 inç OLED ekrana sahip olduğu ve 65W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.400mAh çift hücreli pil ile çalıştığı bildiriliyor.