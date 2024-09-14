Ana Sayfa » Akıllı Telefon Realme Fiyat Performans Telefonu P2 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı! Akıllı Telefon Realme Fiyat Performans Telefonu P2 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı! Emine Emre 10 Görüntüleme

Realme yeni cihazlarının tanıtımını yaptı. Bu kapsamda marka Pad 2 Lite tabletini ve P2 Pro akıllı telefonunu lanse etti. İçeriğimizde de uygun fiyatlı ve yüksek performansa sahip P2 Pro 5G özelliklerini derlemeye çalıştık. Hindistan’da düzenlenen lansmanda Realme fiyat performans telefonu P2 Pro fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı. İşte ayrıntılar…

Realme Fiyat Performans Telefonu P2 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı!

Realme P telefon serisinin yeni üyesi P2 Pro 5G fiyat performans telefonu olarak ön plana çıkıyor. Hindistan’da tanıtılan telefon Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ve AMOLED panel kavisli ekranla geliyor. Uygun fiyatlı ve yüksek performans arayanlar için oldukça ideal olan telefonun özelliklerine bakalım…

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6,7 inç büyüklüğünde kavisli bir ekrana sahip olan Realme P2 Pro 5G, AMOLED panel barındırıyor.120 Hz tazeleme hızı ile gelen telefon FHD+ çözünürlük, 2000 nit parlaklık ve Pro – XDR desteği sunuyor. Dayanıklı bir yapıya sahip olan P2 Pro 5G, yaklaşık 1,65 metreden düşmelerde dahi sağlam kalabiliyor.

Yuvarlak bir kamera adasına sahip olan Realme P2 Pro, ana kamera kısmında 50 megapiksel Sony LYT-600; geniş açı kamera kısmında ise 8 megapiksellik bir sensör ile geliyor. Realme orta segment telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlükte.

Realme P2 Pro 5G Özellikleri

Realme P2 Pro işlemci kısmında Qualcomm’un orta seviye için ürettiği güçlü çiplerden biri olan Snapdragon 7s Gen 2 yer almakta. 12 GB’a kadar olan RAM bellek ile gelen cihaz 512 MB’a kadar da depolama alanı opsiyonları sunuyor. Orta segment Realme telefon P2 ProVC soğutma sistemine sahip. Cihazın batarya kısmında ise 5200 mAh kapasiteli bir pil yer almakta ve 80 W hızlı şarj desteği bulunmakta.

GT Mode oyun özelliklerine sahip olan P2 Pro 5G; CPU / GPU frekansı özelleştirme, güç ayarlama, oyunu hızlı bir şekilde yüklemeye olanak tanıyan hızlı başlatma gibi özelliklere sahip. Oyun oynamak için de uygun bir telefon olan P2 Pro 5g, oyun esnasında sesin değişmesini sağlayan “ses değiştirici”, rakiplerin yerlerinin belirlenmesini sağlayan “oyun filtreleri”, oyuncunun dikkatinin dağılmasını önlemek için bildirimleri kapatan “oyun odak modu”, gibi özellikleri ile oyun deneyimini yükseltiyor.

Realme P2 Pro Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Tasarım bakımından da göz alıcı niteliklere sahip olan Realme P2 Pro 5G altın renkte çerçeveye sahip. Yeşil ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile gelen cihazın başlangıç fiyatı 262 dolar. Bununla birlikte RAM ve depolama alanı özelliklerine göre de fiyatı değişmekte. Oldukça uygun fiyatla piyasaya sunulacak olan Realme P2 Pro 5G fiyatları aşağıdaki gibidir:

8 GB RAM + 128 GB: 262 dolar

12 GB RAM + 256 GB: 298 dolar

12 GB RAM + 512 GB: 333 dolar

Realme P2 Pro 5G çıkış tarihine değinecek olursak da bütçe dostu telefonun 17 Eylül’de piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Realme P2 Pro özelliklerini kısaca listeleyelim: