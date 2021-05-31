Realme GT 5G, Avrupa Pazarına Açılıyor!

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Realme GT 5G, dakikalar içerisinde Çin pazarında tükenmişti. Şirket bu yoğun talebi karşılamak için yeni üretimler yapıyor olsa da aynı zamanda yeni modelini küresel pazara sunmayı da ihmal etmiyor. Bugün şirketin yeni modelinin Avrupa pazarında satışa çıkacağına dair yeni bir belge ortaya çıktı.

Hollanda merkezli Telefication şirketi tarafından yayımlanan belgeye göre Realme GT 5G‘nin Avrupa içerisinde kullanımı onaylanmış gözüküyor. Ayrıca Avrupa pazarında satışa çıkacak olan cihaz, RMX2202 model numarasına sahip yani Çin pazarındakiyle aynı durumda.





Realme GT 5G‘nin Haziran ayında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Bu haber ile birlikte yeni modelin ülkemize gelme olasılığı ise yüksek ihtimaller arasında yer alıyor. Avrupa pazarında satışa sunulacak olan Realme GT 5G‘nin Çin pazarındaki model ile aynı donanım özelliklerine sahip olacağıda bu belgeyle kesinleşmiş oldu. Cihaz, 6.43 inç 120 Hz Süper AMOLED bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera ile geliyor.

Telefonun içerisinde Snapdragon 888 yonga seti, 8 / 12 GB RAM kapasitesi ve 128 / 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte cihazın arka kasasının içerisinde 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü kamera modülü konumlandırılmış durumda. Android 11 ve Realme UI 2.0 çalışan cihazın henüz Avrupa pazarındaki fiyatlandırması bilinmiyor.