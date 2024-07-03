Ana Sayfa » Akıllı Telefon Realme GT 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu! Akıllı Telefon Realme GT 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Realme GT 6 tanıtımına çok kısa bir süre kalmışken bazı eşsiz özellikleri ortaya çıktı. Global çaptaki ilk BOE S1+ ekranlı telefon olma özelliğine sahip olan Realme yeni amiral gemisi, muhteşem ekran özellikleri ile gelmekte. İşlemcisi ile de fark yaratan Realme GT 6 özellikleri ve çıkış tarihi gibi detayları içeriğimizde derledik.

Realme GT 6 Özellikleri

Realme’nin yaptığı yeni açıklamaya göre Realme GT 6’nın bazı özellikleri belli oldu. Lansman tarihine kısa bir süre kalmışken telefonun en can alıcı özellikleri ortaya çıktı. Realme yeni telefonunun fark yaratan özelliklerinden biri cihazın ekranı. BOE S1+ ekrana sahip olan Realme GT 6 modeli, bu alanda dünyanın ilk telefonu denilebilir. Realme GT 6 modeli düz bir ekrana sahip ve bununla birlikte 144 Hz yenileme hızı, 1,5 K çözünürlük ve 6000 nit değerine ulaşan bir parlaklık sunmakta.

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Realme yeni amiral gemisi telefonun ekranı Kristal Zırh camı ile korunmakta. Bu cam ile ekranın koruması artırılmış ve düşme direncinde yüzde 160’lık artış sağlanmıştır. Bununla birlikte çizilme direncinde ise yüzde 300’e varan artış gerçekleşmiştir. Realme’nin yaptığı açıklamaya göre cihazın ekranına 5000 çelik yünü ile çizilme testi uygulanmıştır. Testin sonucunda ise günlük deformasyona karşı dayanıklılığı kanıtlanmıştır.

Realme GT 6 24 GB RAM ile Gelecek

Realme’nin yayınladığı posterde yer alan bilgilerin haricinde Realme GT 6’nın bazı özellikleri de sızdırılmış durumda. 9 Temmuz 2024 tarihinde Çin’de tanıtımı gerçekleştirilecek olan cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağı ve 24 GB’a kadar RAM belleğinin bulunacağı sızdırılmıştır. Hali hazırda piyasada bulunan en güçlü Android işlemcilerden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 ile 24 GB gibi her telefonda karşımıza çıkamayacak bir RAM’in bulunması, Realme’nin bu yeni telefonunu oldukça üst seviyeye çıkarmaktadır.

Realme GT 6 depolama alanı kısmında ise 1 TB’a kadar olan bellekler ile gelmekte. Ekran, işlemci ve RAM kısmı ile fark yaratan Realme üst segment telefonu batarya kısmında da fark yaratıyor. 5800 mAh’lık bir pil ile gelen cihaz 100 W’lık hızlı şarj desteğine de sahip. Kamera kısmında sızan özelliklere de kısaca değinecek olursak; Realme GT 6’nın arka kamera kurulumunda 50 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüğe sahip sensörlere sahip olduğunu aktarabiliriz.

Realme GT 6 Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bu muhteşem özellikleri ile kullanıcıya sunulacak olan Realme GT 6 9 Temmuz’da lanse edilecek. Realme yeni amiral gemisi telefonun fiyatı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Tanıtımına oldukça kısa bir zaman kalan cihazın özellikleri ve fiyatı lanse edildiğinde biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.