Ana Sayfa » Akıllı Telefon Realme GT 7 Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı, Gücüyle Şaşırtabilir Akıllı Telefon Realme GT 7 Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı, Gücüyle Şaşırtabilir Emine Emre 3 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasının dev isimlerinden biri olan Realme amiral gemisi telefonlarına bir yenisini daha ekliyor; Realme GT 7 Pro. Qualcomm’un henüz piyasaya çıkmayan işlemcisi ile gelmesi beklenen cihaz gücüyle piyasada fark yaratacak gibi görünmekte. Markanın merakla beklenen telefonu Realme GT 7 Pro özellikleri belli olmaya başladı. İşte cihazın sızıntılarla ortaya çıkan nitelikleri.

Realme GT 7 Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı, Gücüyle Şaşırtabilir

Realme geniş ürün skalasıyla her seviyeye uygun cihazlar sunuyor. Giriş seviyesinden amiral gemisine kadar her segmentte telefonları mevcut. Markanın özellikle üst ve orta segment cihazlarını AnTuTu testlerinde üst sıralarda görebiliyoruz. Kullanıcı tarafından özellikleri oldukça beğenilen telefonlar aynı zamanda şık tasarımları ile de ön plana çıkıyor.

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Realme GT 7 Pro da hem özellikleri hem de tasarımı ile ilgi çekecek bir teefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacak olan ilk telefon olabilir. Bu bakımdan GT 7 Pro’nun güçlü bir telefon olması ve performans konusunda oldukça yüksek değerlere sahip olması beklenmekte. Realme’nin bu yeni telefonunun 2024 bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Digital Chat Station’dan gelen haberlere göre GT 7 Pro ekran kısmında 1,5K çözünürlüklü LTPO OLED panel yer alacak. RAM kısmında 16 GB’lık bir bellek ile geleceği söylenen cihazın 1 TB’a kadar da depolama alanı seçenekleri olacak. Cihazın batarya kapasitesi ve şarj desteği ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor ancak bu seviyede bir telefonun en az 5000 mAh’lık bir batarya ile gelmesi bekleniyor.

Realme Amiral Gemisi Snapdragon 8 Gen 4 ile Gelebilir

Realme GT 7 Pro kamera kısmında 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera ile geleceği söylenmekte. Ana kamera, geniş açı kamera ve selfie kamerası kısmı hakkında ortaya çıkan bir bilgi yok ancak telefoto kameranın 50 MP’lik olduğunu düşününce, diğer sensörlerin de yüksek çözünürlük sunacağı söylenebilir.

Realme GT 7 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Realme GT 7 Pro’nun bilinen özellikleri şimdilik bunlarla sınırlı. Cihazın 2024 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. GT 7 Pro nitelikleri resmi olarak duyurulduğunda ve çıkış tarihi açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.