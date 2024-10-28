Realme yeni amiral gemisi telefonu GT 7 Pro yakın bir zaman içerisinde piyasaya çıkacak. Söz konusu üst segment telefon daha evvel AnTuTu kıyaslama platformunda gücünü göstermişti; şimdi ise Geekbench’te ortaya çıktı. Realme GT 7 Pro performans sonuçları belli oldu. İşte ayrıntılar…

Realme GT 7 Pro Performans Sonuçları Belli Oldu!

Realme yeni amiral gemisi telefonu GT 7 Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz Geekbench’te “RMX5010” model numarası ile göründü. Cihazın global versiyonunun model numarası ise RMX5011 şeklinde. Güçlü özelliklere sahip olacağı bilinen telefon Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Bu Realme üst seviye telefonun Geekbench testi performans sonuçları açıklandı ve sonuçlar oldukça ilgi çekici.

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Geekbench 6.3.0 sonuçlarına göre Realme GT 7 Pro tek çekirdek skoru 3.153 puan, çok çekirdek skoru ise 9.554 puan şeklinde. Performans testinde son derece yüksek puana sahip olan GT 7 Pro grafik performansı konusunda da oldukça üst seviyede. Grafik birimi kısmında Adreno 830 GPU bulunmakta ve 1.100 MHz frekansında çalışan bu grafik işlemcisi yüzde 44 daha yüksek performans ve yüzde 25 daha iyi enerji verimliliği sunmakta.

Yapay zeka tarafında da yüzde 45 oranında daha yüksek performans sunan Hexagon NPU bulunmakta. AI özellikleri ile donatılmış bu amiral gemisi Realme telefon 6.78 inçlik Samsung Eco² OLED Plus ekran ile gelecek. 2780 x 1264 piksel çözünürlük sunan GT 7 Pro, 120 Hz’ye kadar yenileme hızı (8T LTPO teknolojili) ve 6000 nit parlaklık seviyesine sahip. Ekranda ultrasonik parmak izi okuyucusu da yer almakta.

16 MP Selfie Kamerası!

Yeni çıkan Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanacak ilk telefonlardan biri olan Realme GT 7 Pro; 24 GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar da depolama alanı seçenekleri sunacak. 6500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek olan cihaz 120 W hızlı şarj desteği de barındıracak. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 ve Realme UI 6 yer alacak.

Realme GT 7 Pro kamera özelliklerine baktığımızda ise 16 MP’lik bir selfie kamerası ile üçlü arka kamera kurulumu görünmekte. Arka kamera adasında 2 adet 50 megapiksel çözünürlüklü bir kamera ile 8 MP’lik bir sensör yer almakta. Kamera kısmında 3x zoom özellikli periskop kamera da bulunmakta.

Bu özelliklerinin yanı sıra cihaz IP68/69 duya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına sahip. Realme üst segment telefon; turuncu, titanyum ve beyaz renk seçenekleri ile geleceği belirtilmekte. Cihazda metal bir orta çerçeve ve IR blaster bulunması da beklenmekte.

Realme GT 7 Pro Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gelen haberlere göre Realme GT 7 Pro 4 Kasım 2024 tarihinde piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.