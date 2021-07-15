Realme GT Explorer Master Edition Geliyor!

Birkaç gün önce bir kaynağın Realme GT Explorer Master Edition’ın iki versiyonunun olacağını ortaya çıkardığını bildirmiştik. Artık Realme GT Master Edition‘ın yanı sıra bir Realme GT Explorer Master Edition olacağını biliyoruz.

Realme GT Explorer Master Edition (RMX3366) Realme GT Master Edition’a (RMX3361) çok benziyor, ama Twitter’da paylaşılan aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Explorer sürümü iki renkle geliyor.

Resim, Realme GT Explorer Master Edition’ın ekranın sol üst köşesinde bir delik olduğunu gösteriyor. Ekranın düz kenarları ve kavisli köşeleri var. Arkada 64MP ana kamera içeren üç kamera bulunuyor.

Realme RMX3366’nın bir TENAA listesi, explorer sürümünün 6.55 inç FHD+ AMOLED ekrana, Snapdragon 870 işlemciye, 12 GB’a kadar RAM’e ve 512 GB depolama alanına sahip olacağını ortaya koydu.

Realme GT Master Edition, daha küçük 6.43 inç FHD AMOLED ekrana, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. 32MP ön kameraya ve 64MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamerayı da beraberinde getirecek.