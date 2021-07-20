Realme GT Master Edition, Beyaz Rengiyle Göz Kamaştırıyor

Realme yarın, Master Naoto Fukasawa tarafından tasarlanan Realme GT Master Edition serisi telefonları duyuracağı yeni bir ürün lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi bugün, Realme GT Master Edition‘ın da Beyaz renk seçeneğini gösteren yeni bir poster paylaştı. Düz beyaz bir renk gibi görünüyor ve telefonun fotoğrafı, sol üst köşede üç kamera sensörlü dikey bir kamera modülü sergiliyor.

Daha önce şirket, akıllı telefon için Koyu Gri renk seçeneğini ortaya çıkarmış ve tasarımı “seyahat bavulu tasarımı” olarak tanımlamıştı. Telefonun arka panelinde üç boyutlu 3D düz deri işleme, gövde ile aynı renkte entegre yıldız patlaması lensi ve alüminyum alaşımlı metal çerçeve bulunuyor.

Realme RMX3361 geçenlerde TENAA tarafından onaylandı. Özellik açısından, akıllı telefonun 120Hz yenileme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.43 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.