Realme GT Neo 2, 22 Eylül’de Görücüye Çıkacak!

Bugün Realme, 22 Eylül’de Realme GT Neo 2 akıllı telefonunu tanıtacağını doğruladı. Adından da anlaşılacağı üzere bu telefon, Realme GT Neo‘nun bir üst modeli olarak tanıtılacak.

Geçen ay, RMX3370‘e sahip bir Realme telefonu, Çin’in TENAA düzenleyici kurumu tarafından onaylandı. Bu telefonun Realme GT Neo 2 olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Bu telefon yakın zamanda Geekbench kıyaslama sitesinde Snapdragon 870 yonga seti ile tespit edilmişti. Söylentilere göre, Realme GT Neo 2, 6.62 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak.

1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunuyor. Snapdragon 870 işlemciyle desteklenen telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı bulunuyor.