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Realme GT Neo 3T sonunda Hindistan’a geliyor

Ahmet Ekinler

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Realme GT Neo 3T satisa cikti

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Realme‘nin GT Neo serisi Hindistan pazarı için yeni bir şey değil, ancak Realme’nin Neo 3T akıllı telefonunu göndermeye başlaması biraz zaman aldı. Bugün, Hindistan şubesi Weibo’da 23 Eylül’de satışlara başlayacağını duyurdu.

Akıllı telefon bir Snapdragon 870 yonga seti, 120Hz OLED ekran ve 80W SuperDart şarj özelliğine sahip. Neo 3T‘nin diğer tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Realme‘nin kendi web mağazası ve Flipkart, cihazı üç bellek seçeneğinde satacak – 6GB/128GB, 8 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB maliyeti sırasıyla 29,999 INR, 31,999 INR ve 33,999 INR. Satışlar 23 Eylül’de yerel saatle 12.00’de başlayacak.

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KaynakGsmarena

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