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Realme GT Neo 3T Yakında Görücüye Çıkacak

Telefon, 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar yerel depolama ile birlikte geliyor. 80W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil desteği taşıyacak. Telefonun Snapdragon 870 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. Şirket bugün attığı bir tweet ile GT Neo 3'ün 7 Haziran'da Endonezya'da duyurulacağını doğruladı.

Ayşen Sıla

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Realme, Realme GT Neo 3‘ü Çin ve Hindistan gibi pazarlarda piyasaya sürdü. Şimdi diğer pazarlarda da piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket bugün attığı bir tweet ile GT Neo 3’ün 7 Haziran’da Endonezya’da duyurulacağını doğruladı. Aynı etkinlik, Realme Buds Air 3 Nitro Blue sürümü ve Realme GT Neo 3T adlı diğer iki ürüne de ev sahipliği yapacak.

Realme GT Neo 3T, muhtemelen Q5 Pro’da bulunan aynı özelliklere sahip olacak. Merkezi olarak hizalanmış bir delikli 6.62 inç AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı vaat edecek.

GT Neo 3T, 16 megapiksel ön kameraya sahip. Arkaya bakan kamera ünitesi, 64 megapiksel lens ile ön plana çıkıyor. 8 megapiksel ultra geniş snapper ve 2 megapiksel makro lens ile geliyor. Telefon, Android 12 OS ve Realme UI 3.0 işletim sistemine sahip olacak.

Realme-Q5-Pro-special-edition

Cihaz, 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar yerel depolama ile birlikte geliyor. 80W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil desteği taşıyacak. Telefonun Snapdragon 870 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz.

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