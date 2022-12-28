Realme GT Neo 5, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

Realme GT Neo 5‘in 240W hızlı şarj ve arkada üç kamera ile geldiği bildiriliyor. Son söylentilere göre ise telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olabileceği konuşuluyor. Kaynak ayrıca, kameranın yeni Find N2 ve Reno9 Pro+ gibi Oppo cihazlarda gördüğümüz 50 MP Sony IMX890 sensör ve OIS ile geleceğini iddia etti.

Paylaşılan poster büyük olasılıkla bir hayran çizimidir, ancak bu kaynak, ara sıra yaptıkları sızıntılarda güvenilir olmuştur. Onlara göre Realme, hız amacıyla eski sürüme geçirmek yerine Snapdragon yonga setinin tüm gücünü kullanacak.

Neo akıllı telefonlarına eski bir amiral gemisi yonga seti getirmek, bu cihazların artık yüksek şarj hızlarına sahip orta sınıf cihazlar olmayacağı, ancak performansın orta grubun bir adım üzerinde olduğu premium kategoriye geçecekleri anlamına gelebilir.

Bu cihazın yakın zamanda gelip gelmeyeceği konusunda Realme’den hala resmi bir bilgimiz yok, ancak artan sızıntılar göz önüne alındığında, resmi bir lansman muhtemelen çok yakında.