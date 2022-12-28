Ana SayfaAkıllı TelefonRealme GT Neo 5, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

Realme GT Neo 5, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
7
Realme GT Neo 5, Snapdragon 8+ Gen 1 ile gelebilir

Apple Watch, Irkçılık Davasının Kurbanı Oldu!

Apple yeni bir davayla karşı karşıya. Bu kez şirket, yasal şikayetin sağlıkla ilgili bazı temel...

Realme GT Neo 5‘in 240W hızlı şarj ve arkada üç kamera ile geldiği bildiriliyor. Son söylentilere göre ise telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olabileceği konuşuluyor. Kaynak ayrıca, kameranın yeni Find N2 ve Reno9 Pro+ gibi Oppo cihazlarda gördüğümüz 50 MP Sony IMX890 sensör ve OIS ile geleceğini iddia etti.

Paylaşılan poster büyük olasılıkla bir hayran çizimidir, ancak bu kaynak, ara sıra yaptıkları sızıntılarda güvenilir olmuştur. Onlara göre Realme, hız amacıyla eski sürüme geçirmek yerine Snapdragon yonga setinin tüm gücünü kullanacak.

Neo akıllı telefonlarına eski bir amiral gemisi yonga seti getirmek, bu cihazların artık yüksek şarj hızlarına sahip orta sınıf cihazlar olmayacağı, ancak performansın orta grubun bir adım üzerinde olduğu premium kategoriye geçecekleri anlamına gelebilir.

Bu cihazın yakın zamanda gelip gelmeyeceği konusunda Realme’den hala resmi bir bilgimiz yok, ancak artan sızıntılar göz önüne alındığında, resmi bir lansman muhtemelen çok yakında.

-- Reklam --

Samsung Galaxy A13, One UI 5 güncellemesini alıyor

Dün Samsung, Exynos 850 destekli Galaxy A13 (SM-A135F) için Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı güncellemesini yayınladı ve...
Önceki İçerik
Apple Watch, Irkçılık Davasının Kurbanı Oldu!
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021