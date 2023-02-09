Realme GT Neo 5 tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün 240W hızlı şarj özellikli GT Neo 5‘i piyasaya sürdü ve bu, onu piyasadaki en hızlı şarj oranına sahip akıllı telefon haline getirdi. GT Neo 5’in ayrıca 150W şarjlı ve biraz daha büyük pilli bir çeşidi vardır ve her iki sürüm de arka tarafında parlak bir dikdörtgen bulunan benzersiz tasarımla geliyor.

Realme GT Neo 5, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 240W versiyonunda 16 GB RAM ve 256 GB veya 1 TB depolama alanı yer alıyor. GT Neo 5 150W, 8GB, 12GB veya 16GB RAM ile satın alınabilirken, depolama kapasitesi bu modelde de 256 GB’tır.

Telefon, 144Hz yenileme hızına sahip 6.74” 10 bit AMOLED ekran etrafında tasarlanmıştır. Çözünürlük 2772 x 1240 pikseldir ve %100 DCI-P3 kapsamı ve 1.500 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunar.

Realme GT Neo 5 240W, perakende satış kutusunda 4.600mAh dahili pil ve 20V/12A adaptörle birlikte gelir. 150W versiyonu, perakende paketinde 5.000mAh dahili pil ve 20V/8A adaptör içerir.

240 W adaptör, GT Neo 5’i 80 saniyede %20’ye, 4 dakikada %50’ye ve 10 dakikanın altında %100’e kadar şarj edebilir. Şirket, kabloda sadece 30 saniyenin 2 saate kadar konuşma sağlayabileceğini söylüyor. Müthiş rakamlar değil mi?

Telefon aynı zamanda eski VOOC ve SuperVOOC şarj cihazlarıyla da çalışacak ve bu da akıllı telefona maksimum gücünü USB-C bağlantı noktası üzerinden sağlayabilecek.

Arkadaki ana kamerada 50MP 1/1.56” Sony IMX890 sensör, OIS ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip 6P lens bulunuyor. Ayrıca 112 derecelik Görüş Açısına sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera da ana kameraya eşlik ediyor.

Ön tarafta yer alan selfie kamerası 16MP Samsung sensörüne sahiptir ve ekranın üst kısmında ortalanmış bir delik içinde yer alır.

Realme GT Neo 5, ısı dağılımı için bir buhar odası ve çok sayıda grafit katmanı dahil olmak üzere 8 bileşenli bir soğutma çözümüne sahiptir. Hızlı şarj, telefonun oldukça ısınmasına sebep olabilir, ancak Realme’nin bu konu için de bir çözümü var. Güvenliğini doğrulamak için bir TUV Rheinland sertifikası aldı.

Realme Lab’de yapılan şarj testleri, telefonun 10 dereceden fazla ısınmadığını ve kapasitesinin %80’ini korurken %0’dan %100’e kadar 1.600 şarja dayanabildiğini ortaya çıkardı. Bu sonuçlar bu telefonu sorunsuz dört yıldan fazla kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Teknik özelliklerine devam edelim.. Realme GT Neo 5, NFC özelliğine sahiptir ve Android 13’ü Realme UI 4.0 arayüzü ile birlikte sunar.

Realme, arkaya bildirim ışığı görevi görebilen ve farklı uygulamalar için tamamen özelleştirilebilen bir RGB LED dikdörtgen yerleştirdi. Pil %20’nin altına düştüğünde de kırmızı yanacaktır; bu, Ayarlar menüsünden de programlanabilen bir bildirimdir.

Telefonun üç rengi vardır – Beyaz, Siyah ve Mor ve her birinin her iki şarj seçeneğiyle en az bir çeşidi vardır. 240W versiyonunun fiyatları, 16 GB/256 GB sürüm için 3.199 CNY (470 $) ve 16 GB/1 TB sürüm için 3.499 CNY (515 $) şeklindedir.

Beyaz Mor Siyah Realme GT Neo 5 Renk Seçenekleri

Realme GT Neo 5 150W, 8/256GB temel model için 2.499 CNY (368$), 12/256GB orta seçenek için 2.699 CNY (400$) veya 16/256GB üst model için 2.899 CNY (427$).

Hangi modelin herhangi bir ülke kısıtı olacak mı bilmiyoruz ama genelde 240Watt olan versiyon sadece Çin’de satışa çıkıyor. Umarız bu yıl farklı bir yöntem izlerler.