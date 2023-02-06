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Realme GT Neo 5’nin 150W versiyonu geliyor

9 Şubat'ta Realme GT Neo 5, Çin'de tanıtılacak. Lansmandan önce şirket, telefonun bazı temel özelliklerini doğrulamak için Weibo hesabını kullanıyordu. Şirket şimdiye kadar GT Neo 5'in 240W şarjlı versiyonunun tanıtımını yaptı. Bir posterde şirket, 150W şarjlı varyantının varlığını doğruladı.

Selin Polat

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Realme GT Neo 5'nin 150W versiyonu geliyor

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Realme GT Neo 5, 240W hızlı şarj desteği ile 9 Şubat’ta tanıtılıyor. Bugün Realme‘den üst düzey bir yönetici, telefonun 150W hızlı şarjlı ikinci bir versiyona sahip olacağını doğrulayan bir teaser görseli paylaştı.

Daha yavaş şarj olan sürüm (yavaş derken 150Watt’tan bahsediyoruz), şirketin testlerine göre sadece 16 dakikada %0’dan %100’e dolabilen 5.000mAh’lik bir pile sahip olacak.

Realme’nin zaten 150W hızlı şarjı destekleyen bir akıllı telefonu var – bu telefon, Dimensity 8100 yonga seti destekli GT Neo3 150W. Gerçek hayattaki testlerimiz, 4.500 mAh pilinin tamamen şarj olmasının 16 dakika sürdüğünü belirledi, bu yüzden GT Neo 5’in nasıl karşılaştırılacağını merak ediyoruz. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz. Akıllı telefonların şarj sorunlarını büyük ölçüde çözmek için bir adım.

Beklentiler, her iki GT Neo 5 sürümünün de benzer özelliklere sahip olması ve tek bir büyük fark – 240W sürümündeki yonga seti Qualcomm tarafından yapılırken, 150W versiyonu Mediatek tarafından 5nm yonga seti olan Dimensity 8200 modeli olacak. Her iki telefonun da pil kapasitesi farklı. En büyük sorun ise bu telefonların Çin dışında satışa çıkıp çıkmayacağıdır. Çünkü genellikle böyle özel modeller sadece Çin için üretiliyor. Umarım ülkemizde de bu modelleri görme fırsatı buluruz.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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