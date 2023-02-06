Realme GT Neo 5’nin 150W versiyonu geliyor

Realme GT Neo 5, 240W hızlı şarj desteği ile 9 Şubat’ta tanıtılıyor. Bugün Realme‘den üst düzey bir yönetici, telefonun 150W hızlı şarjlı ikinci bir versiyona sahip olacağını doğrulayan bir teaser görseli paylaştı.

Daha yavaş şarj olan sürüm (yavaş derken 150Watt’tan bahsediyoruz), şirketin testlerine göre sadece 16 dakikada %0’dan %100’e dolabilen 5.000mAh’lik bir pile sahip olacak.

Realme’nin zaten 150W hızlı şarjı destekleyen bir akıllı telefonu var – bu telefon, Dimensity 8100 yonga seti destekli GT Neo3 150W. Gerçek hayattaki testlerimiz, 4.500 mAh pilinin tamamen şarj olmasının 16 dakika sürdüğünü belirledi, bu yüzden GT Neo 5’in nasıl karşılaştırılacağını merak ediyoruz. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz. Akıllı telefonların şarj sorunlarını büyük ölçüde çözmek için bir adım.

Beklentiler, her iki GT Neo 5 sürümünün de benzer özelliklere sahip olması ve tek bir büyük fark – 240W sürümündeki yonga seti Qualcomm tarafından yapılırken, 150W versiyonu Mediatek tarafından 5nm yonga seti olan Dimensity 8200 modeli olacak. Her iki telefonun da pil kapasitesi farklı. En büyük sorun ise bu telefonların Çin dışında satışa çıkıp çıkmayacağıdır. Çünkü genellikle böyle özel modeller sadece Çin için üretiliyor. Umarım ülkemizde de bu modelleri görme fırsatı buluruz.