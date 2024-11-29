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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan realme, üst segment için çok güçlü telefonlar üretse de özellikle orta seviye telefon grubunda en çok tercih edilen markalardan biri. Yeni bir fiyat performans telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanan marka, tanıtım tarihini duyurdu. Bu kapsamda Realme GT Neo 7 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Kısa bir zaman önce de cihazın AnTuTu performans testleri ortaya çıkmıştı. İşte uygun fiyatlı Realme telefon hakkında merak edilenler…

Realme GT Neo 7 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!

Realme, yeni fiyat performans telefonunu duyurmaya hazırlanıyor; Realme GT Neo 7. Bu kapsamda marka bir poster yayınlayarak cihazın çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Orta segmentin en güçlü markalarından biri olan Realme, bu yeni fiyat performans telefonunu 11 Aralık 2024 tarihinde tanıtacak.

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Realme’nin yayınladığı posterde GT Neo 7 özellikleri hakkında çok fazla bir detay yok ancak bu konu hakkında da kısa bir zaman önce birtakım sızıntılar ortaya çıkmıştı. AnTuTu testlerinde görülen cihazın performansı da belli olmuştu. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre GT Neo 7, 6500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. IP68 sertifikasına sahip olan cihaz toza ve suya karşı dayanıklılık özelliği ile de dikkat çekmekte.

Realme’nin yeni yayınladığı posterde ortaya çıkan detaylar bu şekilde ancak cihazın kısa bir zaman önce de AnTuTu performans testinden geçmiş ve bazı özellikleri de bu şekilde belli olmuştu. Bu kapsamda öncelikle test sonuçlarından bahsedelim… Realme GT Neo 7’nin ortalama performans puanı 2,4 milyon seviyesinde. Bu sonuçtan anlaşılacağı üzere cihaz selef modeli GT Neo 6’dan çok daha yüksek bir performans sunmayı vaat ediyor. Zira GT Neo 6’nın ortalama puanı 1,5 milyon seviyelerinde idi.

Fiyatı Ne Kadar?

Realme GT Neo 7’nin şimdilik bilinen nitelikleri bu kadar ve 11 Aralık’ta tüm özellikleri duyurulacak. Cihazın daha evvel sızdırılan özelliklerini kısaca listelemek gerekirse:

Realme’nin açıkladığı üzere GT Neo 7 fiyatı 345 dolar seviyelerinde satışa çıkacak. Performansı ile fiyatı düşünüldüğünde son derece avantajlı bir telefon olduğu söylenebilir.