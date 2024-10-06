Çin menşeli teknoloji markası Realme, yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 2024’ün Mayıs ayında Realme GT Neo 6 modelini piyasaya süren marka şimdi de halef modeli olan Realme GT Neo 7 üzerinde çalışıyor. 2024 bitmeden pazara açılması beklenen Realme GT Neo 7 özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Temel nitelikleri belli olan telefon, oyun tutkunları için de ideal bir yapıda olacak. İşte detaylar…

Realme GT Neo 7 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Çinli teknoloji devi BBK Electronics alt kuruluşlarından biri olan Realme, akıllı telefon piyasasında güçlü bir yere sahip. Güçlü performansa sahip telefonları uygun fiyatla kullanıcıya sunmaya çalışan marka, piyasa tarafından oldukça beğeniliyor. Realme her segmente yönelik telefonlar sunsa da orta segmentin kralı olarak betimlenebilir.

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Realme’nin 2024’ün sonuna doğru piyasaya sunmayı planladı yeni telefonu Realme GT Neo 7 olacak. Bahse konu telefonun selef modeli geçtiğimiz Mayıs ayında pazara sürülmüştü. Realme GT Neo 7 hakkında bazı önemli detaylar da Çin sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere gör marka bu telefonun çıkışını öne çekmiş görünüyor.

Ekim ayı pek çok markanın (Vivo, Xiaomi, Honor, gibi) yeni telefonlarını rekabete sokacağı bir ay olacak. Realme Ekim’e yetişemese de yıl bitmeden bu yarışa dahil olacak gibi görünüyor. Ekim ayında piyasaya sürülecek olan telefonlar güçlü işlemcilerle gelecek; Realme de bundan geri kalacak gibi görünmüyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci

Realme GT Neo 7 işlemcisi çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin hız aşırtmalı sürümü olacak. Bahse konu işlemci oldukça güçlü ve hatta oyun tutkunları için de son derece yeterli diyebiliriz. Yani Realme GT Neo 7 oyunculara yönelik bir performansla gelebilir. Bununla birlikte Realme yeni telefonunun yüksek kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Cihaz, 100 W’lık kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

GT Neo 7 modelinin şimdilik bilinen nitelikleri bu kadar. Referans olması bakımından selef model GT Neo 6’nın özelliklerini kısaca listeleyelim.

Realme GT Neo 6 özellikleri: