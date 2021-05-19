Realme GT Neo Flash Edition, 24 Mayıs’ta Geliyor!

Bugün Realme, 24 Mayıs’ta yeni bir akıllı telefon duyuracağını onayladı. Söylentilere göre şirket, Realme GT Neo Flash Edition akıllı telefonunu piyasaya sürüyor olabilir. Adın da belirttiği gibi, önceki ay iç pazarda piyasaya sürülen Realme GT Neo‘nun yeni bir çeşidi olabilir.

Geçen hafta sızan bilgiler, Realme GT Neo Flash Edition’ın Realme GT Neo’dan daha iyi şarj özellikleriyle geleceğini ortaya çıkardı. Bilindiği üzere Realme GT Neo, 50W hızlı şarj desteği taşıyor. GT Neo Flash Edition’ın ise 65W hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor. Flash Edition’ın diğer özelliklerinin GT Neo modeliyle aynı olması bekleniyor.

Yakın zamanda RMX3350’li yeni bir Realme akıllı telefon, Çin’in 3C ve TENAA sertifika sitelerinde görüldü. 3C listesi 65W şarj cihazıyla gelebileceğini ortaya çıkarırken, TENAA listesi 6.43 inç ekran, Android 11 OS, 2.200mAh çift hücreli pil ve 158.5 x 73.3 x 9.1mm boyutlar gibi birkaç detayı doğruladı.

Dimensity 1200 ile güçlendirilmiş Realme GT Neo da aynı özellikleri sunuyor. Ek olarak ise, LPDDR4x RAM, UFS 3.1 depolama, 4.500mAh pil, 32 megapiksel selfie kamera ve 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi, ekran içi parmak izi okuyucu, USB C bağlantı noktası, 3,5 mm ses girişi ve 5G desteği sunuyor.