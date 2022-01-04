Realme GT 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bu yılın ilk ürün lansmanı için konferans düzenledi. Bu lansmanda Realme GT 2 ve Realme GT 2 Pro resmen görücüye çıktı. Realme GT 2 çevre dostu biyo-temelli bir malzemeyi de öne çıkarıyor. Gelin yeni telefona birlikte göz atalım.

Realme GT2

Realme GT2, 120Hz yenileme hızı desteği ile; biraz daha küçük 6.62 inç Samsung E4 AMOLED ekrana sahip. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunurken 720Hz dokunmatik örnekleme oranı/1000Hz akıllı anlık dokunmatik ile birlikte geliyor.

Temel özellikler açısından, Realme GT2, 2021 amiral gemilerine güç veren; Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyle geliyor. İşlemci, farklı modellerde 8GB / 12GB RAM ile eşleşmiş. Cihaz, yerleşik bir 5000mAh pile sahip ve 65W flaş şarjı destekliyor.

Fotoğraf açısından, Realme GT2, 119 derece ultra geniş açılı lensle birlikte bir Sony IMX766 OIS amiral gemisi ana kamerasını bir araya getiriyor. Ayrıca ön tarafta ise 16 MP selfie kamera var.. Cihaz ayrıca GT2 Pro’da bulunan ücretsiz anahtar anten, çok işlevli NFC, X ekseni lineer motor; Dolby Atmos çift hoparlör/Hi-Res ses kalitesi sertifikası ve Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 gibi çeşitli özelliklerle geliyor.

Tanınmış Japon endüstriyel tasarım ustası Naoto Fukasawa tarafından tasarlanan bir Realme GT2 Master Edition var. Nitekim tasarımın “kağıttan” esinlendiğini de belirtelim. Doğayı teknolojiyle bütünleştirmeye çalışıyor, bu da biyo-tabanlı yapı malzemelerinin kullanılmasıyla sonuçlanıyor.

Fiyata gelince, Realme GT2, 8GB+128GB versiyonu için 410 dolar fiyat etiketiyle başlıyor. Bu arada Realme GT 2 Altın, Mavi ve Siyah renklerle geliyor.