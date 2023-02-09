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Realme GT3 240W şarj desteğiyle geliyor

Ahmet Ekinler

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Realme GT3 240W şarj desteğiyle geliyor

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Bugün Realme, Çin’de GT Neo 5 serisini tanıttı ve versiyonlardan biri 240W’lık inanılmaz şarj hızıyla geliyor (Diğeri ise 150 Watt hızlı şarj desteğine sahip). Bu, dünyanın şimdiye kadarki en hızlısı ve Realme, bu ay küresel pazara geleceğini doğruladı.

Bununla birlikte, yeni teknolojiyi Çin dışına çıkaracak telefon, Neo 5 yerine Realme GT3 olarak adlandırılacak. Şirketin telefonu basitçe yeniden markalaması mümkündür, ancak şimdiye kadar Neo ile ana GT arasında böyle bir şey olmadı. serisi, bu nedenle denizaşırı pazarlar farklı bir cihaz alıyor olabilir.

240W şarja izin vermek için şirket, özel bir 12A şarj kablosu ve 240W ikili GaN mini şarj cihazı tasarladı. GaN kısmı oldukça önemlidir çünkü standart bir 240W şarj cihazı oldukça büyük olacaktır.

GT Neo 5, 4.600 mAh pil ile geliyor ve en azından bu pilin Realme GT3 ile paylaşılma olasılığı vardır. Realme, 60’tan fazla koruma katmanı uyguladığını ve bunun, uzun ömür için TUV Rheinland tarafından onaylanan 200 W’tan fazla şarjı destekleyen ilk pil olduğunu söylüyor. Teorik olarak, 1.600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin %80’ini koruması gerekir ki bu oldukça etkileyicidir.

Bugün resmen 240 Watt hızlı şarj destekli telefonların günü oldu. Önce Realme GT Neo 5 ve daha sonra Realme V30 ve Realme V30t. Şimdi ise yine Realme’nin GT3 modeli ve en önemlisi bu telefonların artık Çin dışı ülkelerde de satışa sunulması.

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Realme V30 ve Realme V30t Geliyor

Bugün mevcut mobil teknoloji dünyası için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere gün içerisinde 240W hızlı şarj destekli...
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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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