Realme GT5, 150W ve 240W versiyonları ile tanıtıldı

Realme‘nin süper güçlü telefonu tam zamanında geldi – Realme GT5‘i özetlemek gerekirse, en üst versiyonunun 24GB RAM ve 240W hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu söylememiz yeterli. Ve bu en üst versiyon, daha ölçülü ama yine de güçlü olan temel model ile fiyat farkı da o kadar çok değil.

Telefonun 150W ve 240W olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. İlki 12/256GB ya da 16/512GB bellek konfigürasyonuyla geliyor ve sırasıyla yaklaşık 410$ ve 450$. (Diğer modellerle kıyaslayabilmeniz için dolar bazlı fiyatları listeledim.)

240W versiyonu, 24GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip tek bir bellek yapılandırmasına sahiptir. Bu modelin fiyatı yaklaşık 520$. (Aralarında sadece 110$ fark var) Farklı şarj sistemlerinin farklı pil kapasiteleri ile eşleştirildiğini unutmayın: 150W olan için 5,240mAh ve 240W olan için 4,600mAh kapasiteli bataryaya sahip.

240W şarj sistemi hakkında biraz konuşalım. Batarya boşsa, sadece 80 saniye boyunca fişe takmak sizi %20’lik bir şarj kapasitesine çıkaracaktır. 150W versiyonu da hiç fena değil – doldurması gereken daha büyük pil kapasitesine rağmen, sadece 7 dakika içinde %50‘ye ulaşabiliyor.

Realme GT5‘in hangi versiyonu olursa olsun, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine (orijinal olan) sahip olacaksınız. Bu kadar güçlü bir telefonu soğutmak zor olsa gerek. Realme’nin buradaki önlemi ise sıcaklık 20.827mm² buhar odasına sahip 9 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından yönetilir.

Ekrana geçecek olursak, 1.240 x 2.772 piksel çözünürlüğe (20:9) sahip düz bir 6,74″ AMOLED panel kullanılmış. Ekran renkleri 10-bit olarak karşımıza çıkıyor ve %100 DCI-P3 kapsamına sahiptir. En yüksek parlaklığı 1.400 nittir ve 2.160Hz yüksek frekanslı PWM karartma kullanır.

Ekran 144Hz yenileme hızında çalışıyor. Bununla birlikte, Adreno GPU, oyunun FPS’sini artırmak için kare ekleme yapan bir X7 ekran çipi ile eşleştirildiğinden, grafikleri işlemek için tüm ağır işleri yapmak zorunda değildir.

Arka tarafta Sony IMX890 sensöre (1/1.56″) dayalı 50MP ana kamera bulunuyor. Bu 24mm lens f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Yanında 8MP çözünürlüğe sahip 112° ultra geniş kamera ve 2MP makro modülü yer alıyor. Ayrıca yakınlarda bir Snapdragon logosunu çerçeveleyen LED ışık var, 26 renkte yanabiliyor ve 5 seviyeli parlaklık ayarına sahip. Ön tarafta yer alan kamera ise 16MP sensör (S5K3P9) kullanıyor.

Bağlantı tarafına göz attığımızda ise, GT5 çift SIM 5G destekli bir telefon olarak geliyor. Ayrıca Wi-Fi 7 destekli dört Wi-Fi anteni ile donatılmıştır. Ek olarak aptX HD, LHDC, LDAC ve LC3 ses kodeklerine sahip bir Bluetooth anteni (v5.3’ü destekleyen) de var.

Bahsetmeye değer diğer birkaç özellik arasında Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler ve dokunsal geri bildirim için X eksenli doğrusal motor yer alıyor. Telefon Hi-Res Audio ve Dolby sertifikalıdır, ancak kablolu 3,5 mm kulaklık girişine sahip değildir. Ön tarafta ekran altına yerleştirilmiş 0,25 saniye tepki süresine sahip bir parmak izi okuyucu bulunmaktadır.

Yeşil Gümüş

Realme GT5’in her iki versiyonu da Realme’nin Çin mağazasından ön siparişe açıldı, satışlar 4 Eylül’de (önümüzdeki Pazartesi) başlayacak. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki renk var: Ayna kaplamalı Gümüş ve mat kaplamalı Yeşil. Diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.