Realme Narzo 50 5G, Bluetooth Sertifakası Aldı

Realme Narzo 50 serisi yakında satışa çıkacak. Bununla birlikte, serinin piyasaya sürülmesinden önce Narzo 50 5G; model numarasını gösteren birden fazla sertifika web sitesinde tespit edildi.

Bir rapora göre, Çinli akıllı telefon üreticisinin Narzo 50 5G‘si kısa süre önce NBTC, EEC ve Bluetooth SIG‘yi de içeren büyük sertifika veritabanlarında ortaya çıktı. Bluetooth SIG ve EEC listeleri, serinin temel modelinin RMX3572 model numarasını taşıdığını ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, varsayılan özellikleri için çok sayıda söylenti ve rapor var. Realme Narzo 50 5G, görünüşe göre Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç AMOLED ekranla gelecek. Telefon Mali G57 GPU ile bir MediaTek Dimensity 810 işlemciye sahip olacak.

Realme Narzo 50A Prime

Ancak, akıllı telefonun arka tarafında 13 megapiksel ana sensörden oluşan; çift kamera kurulumuna sahip olmasını bekliyoruz. Öte yandan cihazın ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapması muhtemel. Büyük bir 5.000 mAh pilin cihaza güç sağladığı ve 33W hızlı şarj desteğini de destekleyeceği ortaya çıktı.