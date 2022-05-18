Realme Narzo 50 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme’nin Narzo 50 serisinden iki yeni üye bugün satışa çıktı; Narzo 50 5G ve Narzo 50 Pro 5G. Her ikisi de 90Hz ekran; MediaTek Dimensity yonga setleri ve 33W şarjlı 5.000 mAh pil ile geliyor.

Realme Narzo 50 Pro 5G

Narzo 50 Pro 5G, FHD+ çözünürlüğe ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip; 6,4 inç 90Hz AMOLED panelle geliyor. Arkada 48 MP ana kameranın yanı sıra; 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Bu arada MediaTek’in Dimensity 920 işlemcisi, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor.

Telefon, Android 12 ve Realme UI 3.0‘ı çalıştırıyor. Dikkate değer diğer özellikler arasında bir ekran içi parmak izi tarayıcı; Dolby Atmos özellikli stereo hoparlör ve bir kulaklık girişi yer alıyor.

Ayrıca Realme Narzo 50 Pro 5G, 6/128 GB model için 260 dolar fiyat etiketine sahip. Hiper Mavi ve Hiper Siyah renk seçenekleriyle geliyor. Açık satışlar 26 Mayıs’ta başlıyor.

Realme Narzo 50 5G

Narzo 50 5G, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip daha büyük 6,6 inç LCD ekrana sahip. Telefon, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolamanın yanı sıra MediaTek’in Dimensity 810 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile arka tarafta çift kamera kurulumu yer alıyor.

Selfie kamerası 8 MP’de geliyor. Bu arada yazılım tarafı, Android 12’nin üzerine Realme UI 3.0 ile geliyor. Narzo 50 ayrıca stereo hoparlör ve bir kulaklık jakının yanı sıra yana monte olmuş bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Realme Narzo 50 5G, Hiper Mavi ve Hiper Siyah renklerde geliyor. 4/64 GB model 200 dolar fiyat etiketi taşıyor. Açık satışlar 24 Mayıs’ta başlıyor.