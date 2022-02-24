Realme Narzo 50 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme’nin yeni telefonu Realme Narzo 50, nihayet satışa çıktı. Eylül 2021’de duyurulan Narzo 50A ve Narzo 50i‘den sonra Narzo 50 serisinin üçüncü telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Narzo 50’nin öne çıkan özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip ekran, Helio G96 işlemci, 50 megapiksel üçlü kamera ve bir hızlı şarj destekli büyük pil yer alıyor.

Realme Narzo 50 Özellikleri

Narzo 50, delikli tasarıma sahip 6,6 inç IPS LCD ekrana sahip. Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı vaat ediyor. Realme UI 3.0 ile gelen Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor.

Helio G96 işlemci, Helio G96’ya 6 GB’a kadar LPDDR4x RAM ile güç sağlıyor. Depolama için 128 GB’a kadar; UFS 2.1 yerleşik depolama ve bir microSD kart yuvası vaat ediyor. Telefon 5.000 mAh pil için 33W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

Narzo 50, selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafında 16 megapiksel kameraya sahip. Arka kısımda ise 50 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik yardımcısı yer alıyor. Narzo 50’de bulunan diğer özellikler arasında çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, yana bakan parmak izi tarayıcı ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Speed ​​Blue ve Speed ​​Black adlı iki renkle gelen telefonun 172 dolar fiyatı var.