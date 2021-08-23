Realme Narzo 50A, Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Bu yılın başlarında Realme, Narzo 30A, Narzo 30, Narzo 30 5G ve Narzo 30 Pro 5G’yi birden fazla pazarda tanıttı. Yeni bilgiler, Narzo 50A 4G adlı bir el telefonun Narzo 30 serisinin yerini alacağını gösteriyor. Çünkü bu telefon birkaç sertifika onayı aldı bile.

RMX3430 model numarasına sahip bir Realme akıllı telefon, Hindistan Hint Standartları Bürosu (BIS) ve Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) tarafından onaylandı. Sertifikalardan, Realme Narzo 50A 4G olarak piyasaya çıkacak bir 4G LTE telefon olduğunu doğruluyor.

Kaynağımıza göre bu telefon 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama gibi modellerle satışa sunulacak. Cihazın Oksijen Mavisi ve Oksijen Yeşili gibi renk seçenekleri sunması bekleniyor.

Peki, Realme Narzo 40 Serisine Ne Oldu?

Realme, cihazlarının adlarında ‘4’ rakamını kullanmıyor. Hatırlamak gerekirse şirket, Realme 4 veya Realme X4/X40 gibi isimlere sahip telefonları piyasaya sürmedi. Bunun nedeni, birçok Çinli markanın ülkede ‘4’ rakamını kötü bir alamet olarak görmesi diyebiliriz. Dolayısıyla Narzo 30 serisinin yerini Narzo 50 serisi alacak gibi görünüyor