Realme Narzo 50A Prime, Çok Yakında Görücüye Çıkacak

Geçen ay, Realme Narzo 50A Prime ismine sahip bir telefon; Realme Hindistan web sitesinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu akıllı telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Gelin Realme’nin yeni orta sınıf telefonuna hep birlikte göz atalım.

Kaynağımıza göre Narzo 50A Prime, 5000mAh pil ve 18W hızlı şarjı destekleyecek. Realme Narzo 50A‘daki 6000 mAh pil göz önüne alındığında Prime modeli; Prime olmayan modelinden çok daha küçük bir pil vaat ediyor.

Bu arada Narzo 50A, su damlası çentiği ve yüzde 88,7 ekran-gövde oranı ile ön tarafında; 400 nit parlaklık sunan 6,5 inçlik bir ekranla geliyor. Arkada, 50 megapiksel AI kamera, 2 megapiksel portre lensi ve 2 megapiksel makro sensör içeren; üçlü kamera kurulumuna sahipken; ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz, Oksijen Mavisi ve Oksijen Yeşili olmak üzere iki renkte ve 64GB veya 128GB dahili depolama ile eşleştirilmiş 4GB RAM ile iki depolama modeliyle görücüye çıkacak. Ayrıca güvenlik için arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ve 256 GB’a kadar bellek genişletme için bir microSD kart yuvasını destekliyor.