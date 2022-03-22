Realme Narzo 50A Prime Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, Endonezya’da Realme GT 2 Pro serisi akıllı telefonlarını duyurmak için bugün bir lansman etkinliği düzenledi. Aynı etkinlikte şirket, Realme Narzo 50A Prime’ı da tanıttı. Özellikler açısından Narzo 50A Prime, diğer bazı pazarlarda bulunan Realme C35 ile neredeyse aynı. Gelin Narzo 50A’nın gelişmiş modeline birlikte göz atalım.

Realme Narzo 50A Prime

Realme Narzo 50A Prime, Full HD+ çözünürlük; 20:9 en boy oranı, 600 nit parlaklık ve yüzde 90,7 alan üreten 6,6 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran ise 8 megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Narzo 50A Prime’ın arkasında çift tonlu bir kaplama var. Kamera modülünü barındıran üst kısım parlak bir görünüme sahipken; geri kalan kısım dokulu bir görünümle geliyor. Ayrıca kamera kısmında ise 50 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel portre siyah beyaz sensör, 2 megapiksel makro kamera ve LED flaş yer alıyor.

Realme UI R Edition içeren Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Bu arada USB-C üzerinden 18W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içeriyor. Ayrıca güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Tamamen yeni Unisoc T612 işlemciyle gelen telefon 64 GB ve 128 GB depolama seçeneğine sahip. Her iki model de 4 GB RAM vaat ediyor. Telefon, çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0; GPS ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi diğer özellikleri içeriyor. Telefonun fiyatı 125 dolardan başlıyor.