Realme Narzo 60x tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Realme, Temmuz ayında Narzo 60 ve Narzo 60 Pro‘yu piyasaya sürdü ve bugün şirket, Realme Narzo 60x olarak adlandırılan serinin üçüncü üyesini tanıttı.

Realme Narzo 60x, normal ve Pro modellerinin alt segmenti olarak konumlanıyor ve Dimensity 6100+ yonga seti tarafından destekleniyor. Telefon Android 13 tabanlı Realme UI 4.0’ı çalıştırıyor ve 4GB ve 6GB olmak üzere iki RAM seçeneği ile birlikte 128GB depolama alanına sahip.

Narzo 60x, 680 nit pik parlaklık ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,72 inç 120Hz FullHD+ LCD ekran kullanıyor. Ekranda 8MP selfie kamerası için ortalanmış bir delik bulunuyor ve AMOLED panel olmadığı için parmak izi tarayıcısı güç düğmesine gömülü olarak geliyor.

Narzo 60x’in Stellar Green renk modelinin arka kapağı, Realme’nin InterstellarX Tasarımı olarak adlandırdığı, “ışıkta canlanan, göz kamaştırıcı yıldızlar gibi parlayan zarif bir efekt” için Glitter Kum İşlemi ile yapılmıştır. Arka panelde ayrıca Degrade Işık Efekti için 8 katmanlı bir degrade kaplama bulunuyor. Realme, Stellar Green versiyonunun “galaksinin genişliğinden ve gizeminden esinlendiğini” ve her bir X şeklindeki çizginin “keşfe giden yolu” temsil ettiğini söylüyor.

Narzo 60x’in arka kapağında ayrıca LED flaş ve 50MP ana ve 2MP derinlik olmak üzere iki kamera barındıran dairesel bir kamera adası bulunuyor. Akıllı telefon 5G bağlantısını destekliyor ve 33W şarj özelliğine sahip 5.000 mAh pil barındırıyor. Şarjın 29 dakika içinde %1’den %50’ye çıktığı belirtiliyor.

Tüm bunlar tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Realme Narzo 60x’in Realme 11x‘in farklı bir ana kameraya (50MP’ye karşı 64MP) sahip bir versiyonu olmasıdır.

Realme Narzo 60x’in 4GB/128GB modeli yaklaşık $155 ve 6GB/128GB versiyonu $180 olarak fiyatlandırılmıştır. Her ikisi de Yıldız Yeşili ve Nebula Moru renklerinde olacak ve 12 Eylül’den itibaren Realme’nin resmi web sitesi ve Amazon.in aracılığıyla Hindistan’da satışa sunulacak.

Narzo 60x’in yanı sıra Realme, Buds T300 TWS kulaklıklarını da tanıttı. Her bir tomurcuk 4,1 g ağırlığında, 12,4 mm sürücülerle geliyor, 30 dB Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sunuyor ve dokunmatik kontrolleri destekliyor.

Realme Buds T300, 360° Uzamsal Ses Efekti ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile 50ms gecikme süresi ile tanıtıldı. Tomurcuklar ayrıca Dolby Atmos’u destekliyor ve IP55 derecesine sahip.

Buds T300’ün her bir tomurcuğunda 43 mAh pil bulunurken, şarj kutusu 460 mAh hücre ile birlikte geliyor. Realme, Buds T300’ün ANC olmadan %50 ses seviyesinde 8 saate kadar ve ANC ile 6 saate kadar müzik çalma imkanı sunacağını söylüyor. Şarj kutusu ile eşleştirildiğinde, ANC olmadan %50 ses seviyesinde 40 saate kadar ve ANC ile 30 saate kadar toplam çalma süresi elde edebilirsiniz.

Bununla birlikte, pil tamamen boşaldığında, şarj kutusundaki USB-C bağlantı noktası üzerinden 10 dakikalık hızlı bir yükleme, ANC kapalıyken %50 ses seviyesinde 7 saate kadar müzik çalma süresi sağlayacaktır.

Realme Buds T300 TWS kulaklıklar yaklaşık 28$ fiyatla satışa sunuluyor ve Şık Siyah ve Genç Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Satışlar Hindistan’da 12 Eylül’den itibaren Realme’nin resmi web sitesi, Amazon.in, Flipkart ve ana kanallar aracılığıyla başlayacak.