Realme Narzo 70 Pro 5G’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Realme, Hindistan’da Realme 12 ve Realme 12 Plus akıllı telefonlarını piyasaya sürdü ve şimdi de Narzo 70 Pro 5G’nin gelişini müjdeliyor. Genellikle şirket Narzo markalı telefonları Amazon üzerinden satışa sunuyor. Şirket, Narzo 70 Pro 5G’nin lansman tarihini henüz onaylamış değil, ancak Amazon’da bulunan sayfası, bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. Güncellenen sayfa, telefonun çift tonlu bir cam arka panelle geleceğini ortaya koyuyor.

Markaya göre, Realme Narzo 70 Pro 5G, segmentin tek cam tasarımına sahip telefonu olacak. Telefon, çift tonlu bir bitişe sahip olan bir tasarımla geliyor. Yuvarlak kamera modülünü içeren üst kısım parlak bir bitişe sahipken, geriye kalan kısım mat bir bitişe sahip.

Narzo 70 Pro 5G’nin, OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamerasına sahip olacağı doğrulandı. Marka, diğer kameralarının detaylarını henüz belirtmedi. Şirket ayrıca cihazın öncekinden yüzde 65 daha az gereksiz yazılım içereceğini de açıkladı.

Ön tarafta, Narzo 70 Pro 5G düz bir ekranla geliyor. Ancak şirket, ekranın boyutu ve çözünürlüğünü henüz onaylamış değil. Bununla birlikte, 6.67 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran içereceğini söyleyebiliriz.

Ön tarafta, 16 megapiksel selfie kamerasına sahip olabilir ve arka tarafta 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemine sahip olacak. Cihazın Dimensity 7050 yonga setini kullanması ve 67W hızlı şarj destekli 5,000mAh bir bataryayla gelmesi bekleniyor.