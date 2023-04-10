Realme Narzo N55’in Kamera Detayları Belli Oldu!

Realme Narzo N55’in 12 Nisan’da satışa sunmayı planlanıyor. Marka tarafından yakın zamanda yayınlanan bir tweet, akıllı telefonun ön tasarımını ortaya çıkardı. Realme Hindistan’ın web sitesinde ve Amazon’da bulunan sayfa ise, arka tasarımını ve şarj etme yeteneklerini de ortaya koydu. Güncellenen sayfada artık Narzo N55’in arka kamera sistemi hakkında bilgiler de gösteriliyor.

Aşağıdaki posterde de görülebileceği üzere Realme Narzo N55’in arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera bulunacak. Daha keskin ve piksel açısından daha zengin görüntüler yakalamasına olanak tanıyan bir OmniVision OV64B ana sensöre sahip olacak. Ayrıca, otomatik odaklama desteği ve amiral gemisi seviyesinde gece fotoğrafçılığı sunacak.

Narzo N55’in arka tarafında bulunan ikinci kamera hakkında bir kelime yok. Fakat bu sensör 2 megapiksel derinlik algılama birimi ile donatılabilir. Şirket, Narzo N55’in ön kamerasının detaylarını da henüz açıklamadı.

Narzo N55, ön tarafında merkezi bir delik bulunan bir LCD panel ile donatılmış olarak gelecek. İlk olarak Realme C55’te tanıtılan mini kapsül özelliğine sahip olacak. Mini kapsül, iPhone’larda bulunan Dinamik Ada özelliğine benzeyecek.